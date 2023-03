Eseménydús napok a sepsibükszádi iskolában

A március utolsó hetében esedékes Zöld hét tevékenységeinek előkészületei már javában zajlanak, a Mikes Ármin-iskola diákjai a tervek szerint különböző kézműves-tevékenységeken vesznek majd részt, de érdekes előadások és kirándulás is színesíti majd a kínálatot – vázolta az igazgató. A gyermekeknek alkalmuk lesz kipróbálni a nemezelést, valamint a fafaragást Petrova Anasztázia és Demeter Miklós vezetésével, míg Kecskés Józseftől a tojáspatkolás fortélyait tanulhatják el. Boér Rozália jelezte, utóbbira már korábban, egy húsvéti kézművesprogram révén is lehetőségük volt tanulóiknak, és nagyon élvezték, olyan mozgékony diákokat sikerült lefoglalniuk ezzel a munkával, akiket egyébként nehezen sikerül – tette hozzá. Az erdészként dolgozó Jani Balázs a természet védelméről tart majd előadást, felesége, a mentős asszisztensként is dolgozó Jani Anna Mária pedig az elsősegélynyújtás elemeit, fontosságát ismerteti majd a tanulókkal. A Zöld hétre tervezett kirándulás célpontja a Mohos tőzegláp lesz, mely ugyan közel esik a községhez, de Boér Rozália szerint nem minden diákjuk járt ott, így szeretnék megmutatni nekik is a természetvédelmi területet.

Hasonlóan színesnek és tennivalókban gazdagnak ígérkezik az április végére betervezett Iskola másként hét is a bükszádi gyermekek számára. A lázárfalvi közbirtokossággal, a Pro Szent Anna Egyesülettel és az önkormányzattal karöltve a nagyobb diákok a falutól a Szent Anna-tó felé vezető övezetben gyűjtik majd össze a hátrahagyott hulladékot, míg a kisebbek a falu között. Kiemelt eseménye ennek a hétnek egy kirándulás a bukaresti parlamentbe, de koncert is lesz az Égen-Földön Együttes jóvoltából és közös bográcsozást is terveznek – sorolta Boér Rozália.

Elmondta azt is, már az év eleje is igen mozgalmas volt iskolájukban, január végén ugyanis a tanintézmény látta vendégül a második alcsíki citerás találkozót. A hangulatos rendezvényen a helyi Harmat citerazenekar mellett csíkmenasági, székelyszentmihályi, csíkborzsovai, marosvásárhelyi, gyergyóremetei, csíkszentdomokosi citerások és egy magyarországi csapat is részt vett. A találkozó előzménye, hogy az iskolában néhány éve citeracsoport alakult, melynek oktatója Fábián Salamon Ildikó. A hangszerek beszerzésére a Bükszádi Gyermekvár Egyesület pályázott a Csoóri Sándor Alapnál, így tavalyelőtt 500 ezer, az előző évben pedig 600 ezer forintos támogatást kaptak.

Az iskolai tevékenységeket és a diákokat támogató egyesületet a szülők is felkarolják, az igazgató örömmel újságolta, van egy aktív szülői közösség, amely rendszeresen bekapcsolódik és segíti a tanintézmény szervezte programokat, adójuk bizonyos hányadát is felajánlják számukra, de helyi cégek, valamint az önkormányzat is hozzájárul a tevékenységek, programok megvalósításához.