Ittas járművezetőket fogtak

Aki sokat jár, sokat lát. Na meg sokat beszél is, olykor, ha megszólítják, kényszerűségből, máskor, mert unatkozik egymagában, hát azért. Én, bevallom, nem csak emberekkel, de állatokkal, növényekkel, sőt: még szobrokkal is szóba állok magányos sétáim alkalmával. Hiszen nemcsak a fának, hanem a kőnek is lelke van, ha szobrász hagyta rajta keze nyomát.