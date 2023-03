Az egész évet átfogja a Reflex5 Fesztivál

Rendhagyó módon, három részre bontva – márciusban, májusban és októberben – tartja a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház az idei Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivált – jelentették be szerdán tartott sajtótájékoztatójukon a rendezvény szervezésében érintett intézmények vezetői és a fesztivál igazgatója. Az első modult, melynek programját részletesen is ismertették, március 24–28. között szervezik meg.

Elsőként Pál-Ferenczi Gyöngyi, a Tamási Áron Színház megbízott igazgatója köszöntötte a sajtó képviselőit a színház felújítás alatt álló előcsarnokában, örömét fejezve ki, hogy a Reflex fesztivál ötödik kiadása egybeesik az intézmény 75. évadával.

Ünnepi évad

„Az évforduló apropóján sok fontos esemény zajlott és zajlik a színházban, próbálunk állandó lüktetést adni az ünnepi évadnak ezekkel a rendezvényekkel, köztük a Reflex5 Fesztivállal is” – fogalmazott az intézményvezető. Ősszel a színház névadója, Tamási Áron születésének 125. évfordulója is volt, mely alkalomból Tamási-bemutatóval és kiállítással indult az idei évad, amelyet az író születésnapjára időzítettek. Utána több fontos vendégjátéknak adott otthont a színház, majd egyetemi miniévadot, rajzversenyt, plakátkiállítás szerveztek. Múlt-képek címmel egy visszatekintő videósorozat is látható a színház Facebook-oldalán, mely fontos eseményeket idéz fel a színház elmúlt évtizedeiből. Ezenkívül más eseményeket is szerveztek az ünnepi évadban: színházpedagógiai foglalkozásokat, egy Nemes Levente színművészről, a színház egykori igazgatójáról szóló interjúkötet bemutatóját, előadás-vetítéseket a Művész moziban, jelenleg pedig egy rövidfilmpályázat zajlik, melyre egy Tamási-novelláról készült filmes munkával lehet jelentkezni.

Az ünnepi évad kiemelt eseménye a Reflex fesztivál ötödik kiadása, melyet igyekeztek úgy kitalálni, hogy fedje le a teljes évet. A mai „dömpingvilágban”, amikor bombázzák az embert eseményekkel, a Reflex5 próbál időt hagyni a nézőknek feldolgozni, megemészteni a színházi élményeket – mondta az igazgatónő.

A Reflex fontosságáról

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere arról beszélt, hogy az önkormányzat feladata egyensúlyt tartani az infrastrukturális beruházások és a közösségépítés között. A kultúra terén pedig ugyancsak törekedtek arra az elmúlt másfél évtized során, hogy egyensúlyt tartsanak a hagyományőrző rendezvények és a kortárs művészet támogatásában, melyben a Reflex Színházi Fesztiválnak óriási szerepe van. A plakáton látható elnyújtott E betű talán azt jelzi, hogy az ötödik kiadás előtt hosszabb szünet volt, mint általában, de ennek objektív okai voltak – mondta nevetve. Neki is hiányérzete volt a kimaradás miatt, ugyanis Kelet-Közép-Európa térképén a város ezzel a fesztivállal is pozicionálta magát, ezért folytatni kell, és reméli, hogy a következőt nem öt év múlva szervezik majd – tette hozzá.

Pál-Ferenczi Gyöngyi és Antal Árpád

Néhány nappal ezelőtt már járt ebben a felújított előcsarnokban, azóta is a Gyévuska című előadás hatása alatt van – mondta elöljáróban Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke. Mint mondta, azt tartja jó színháznak, ami felkavar és gondolkodásra késztet, a Gyévuska pedig pontosan ilyen. A Tamási Áron Színház művészei és vezetői olyan dolgot valósítottak meg ezzel az előadással és az elmúlt évtizedekben, ami megítélése szerint a színház valódi szerepe. Tizenöt éve, amióta a polgármesterrel együtt hazaköltöztek Bukarestből, és próbálják igazgatni a város és a megye dolgait, erőterekben gondolkodnak, és örömmel tapasztalják, hogy ez a színház Nemes Leventének, Bocsárdi Lászlónak és a teljes csapatnak köszönhetően már évtizedek óta Székelyföld kulturális erőterének nagyon erős bástyája. Mi mást várhatnánk a Reflex fesztiváltól, mint amit már megszokhattunk? Hogy idehozza Sepsiszentgyörgyre, Háromszékre, Székelyföldre a nagyvilág történéseire azonnal reagáló színházakat, olyan előadásokat, amelyek felkavarnak és gondolkodóba ejtenek – fogalmazott az elöljáró.

Előzmények

Bocsárdi László, a fesztivál igazgatója elöljáróban felidézte a Reflex fesztivál eddigi történetét és annak előzményeit is. Amiképpen a Reflex fesztivál 2009-es első kiadásával fennállásának 60. évfordulóját ünnepelte a színház, úgy az idei ötödik fesztivál egybeesik az intézmény 75. évadával – emlékeztetett. Mint mondta, a 2009-es első kiadásnál a szervezők azzal a stratégiával éltek, hogy elhozták Sepsiszentgyörgyre a világ egyik legfontosabbnak számító színházát, a berlini Deutsches Theatert, és ezzel olyan rangot adtak a rendezvénynek, amire építeni tudtak a későbbi fesztiválok megszervezésénél. Bár 2009-ben biennálénak tervezték a rendezvényt, anyagi okok miatt csak háromévente került sor újabb Reflex fesztiválokra (2012, 2015, 2018) egészen mostanáig, amikor a koronavírus-járvány és anyagi okok miatt is egy hosszabb, ötéves szünet következett, mely sajnos negatív hatással volt a mostani fesztivál megszervezésére, hiszen nehezebben tudtak elhozni előadásokat, két nagyon fontos színházat is elhalásztak előlük más fesztiválok – fogalmazott Bocsárdi.

Három modul

Figyelembe véve a gazdasági helyzetet, amelyben élünk, a sok rendezvényt, ami körülvesz bennünket, meg az eddigi tapasztalatokat, miszerint „mindenki számára megerőltető részt venni egy 12–14 napos rendezvényen”, úgy döntöttek, több modulra bontják az idei Reflex fesztivált.

Ez több szempontból is kedvezőnek ígérkezik: ha valaki elfoglaltságai miatt nem érne rá egy bizonyos időpontban fesztiválozni, még mindig marad lehetősége arra, hogy megtekinthessen egyes előadásokat a fesztivál keretében. Az érdeklődőknek nem kell egyszerre túl sokat költeniük a fesztiválra, anyagi okok miatt nem kell lemondaniuk egyes előadásokról. Kevesebb pénzből lehet megszervezni, hiszen így jóval kevesebb külső munkatársat kell bevonni, tehát a színház szinte kizárólag a saját személyzetével elő tudja készíteni, le tudja bonyolítani a rendezvényt.

Bocsárdi László

A rendelkezésre álló anyagi erőforrások függvényében jelenleg a márciusi és májusi Reflex-modul tűnik biztosnak, az őszi modul programja a szponzoroktól és pályázatokból begyűjtendő további támogatásoktól függően még alakulóban van. Az első két modulban színházi előadások, zenei események és videoperformance-ok várják a nézőket, és közönségtalálkozókat is tartanak.

A márciusi előadások

Március 24–28. között három külföldi előadást láthat a közönség. Az Uncanny Valley című produkció a Reflex2 Fesztiválon már részt vevő berlini Rimini Protokoll nevű világhírű társulat előadása, rendezője Stefan Kaegi. Az alkotók így ajánlják a produkciót: „A robotokra leginkább mint munkagépekre, a feladatok hatékony és precíz végrehajtóira gondolunk. Az emberhez való külső hasonlóságuk megkönnyíti az elfogadásukat, de ha túlságosan hasonlítanak az emberre, elkezdünk bizalmatlanságot érezni: vajon mi történne, ha átvennék az irányítást?” Az előadáshoz a rendező elkészíttette Thomas Melle német író klónját.

Egy másik meghívott társulat a litván Vilniusi Állami Kis Színház társulata, mely Csehov Ványa bácsi című közismert darabját játssza Tomi Janežič szlovén rendező és pszichodráma-terapeuta feldolgozásában, aki már szintén ismerős a fesztivál közönségének: ő rendezte a harmadik Reflexen bemutatott hétórás Sirály-előadást ugyancsak Csehov drámája nyomán. A rendező szerint talán sosem volt még olyan fontos a Ványa bácsi színpadra állítása, mint ma, amikor csak sikerről, boldogságról, szerencséről és elért célokról beszélünk, és óriási rajtunk a nyomás, hogy sikeresekké váljunk. Pedig a kudarcok is természetes velejárói az életünknek. Elképzelhető, hogy a siker és a győzelem ideológiája túlságosan mesterséges? – teszik fel a kérdést az alkotók.

Az Uncanny Valley című előadás szereplője. Fotó: Gabriela Neeb

Egy lengyel produkciót is láthatunk a Reflex5 első részében a zakopanei Witkacy Színház előadásában, mely színház Stanisław Witkiewiczről kapta a nevét. A Sławomir Mrożek darabjából készült A mészárszék című előadás a művészet helyét keresi a kortárs világban, mely meghatározó jelentőségű kérdés egy művész számára, de talán számunkra is, akik lassan egészen elmerülünk a fogyasztói társadalom ijesztő valóságában. Vajon hatással lehet-e a művészet erre az őrült iramban változó világra? És vajon tudná-e ellensúlyozni az általánosan terjedő erőszakot, bűnözést, brutalitást? Ezeket a kérdéseket feszgeti az Andrzej St. Dziuk által rendezett előadás.

A külföldi előadások mellett három sepsiszentgyörgyi produkció is bemutatkozik a Reflex5 közönségének: a Sarah Kane drámájából az Andrei Mureșanu Színház által készített Blasted című rendkívül kegyetlen előadás (Bobi Pricop rendezésében), az M Studio Mozgásszínház romeo@julia.com című előadása Fren_Ák rendezésében, és a házigazda Tamási Áron Színház Gyévuska című legújabb előadása, melyet Hegymegi Máté rendezett Pintér Béla darabja nyomán.

A Reflex5 márciusi programjában a budapesti Jü zenekar is látható lesz, mely 2012-ben alakult, és amelynek hangzásában egyesül a rock intenzitása, a free jazz szabadsága, az ambient-textúrák hipnotikus hatása és a különböző népzenék nyersessége.

Helyszínek, jegyek

Stúdióterektől a Sepsi Arénáig sok helyszínen lesznek előadások, de a helyek száma korlátozott, és a nagy érdeklődésre való tekintettel a szervezők a jegyek elővételben való megvásárlását ajánlják az érdeklődőknek. Mivel az előadások utaztatási költségei nagyon megugrottak az utóbbi időszakban, a jegyárak magasabbak, mint öt évvel ezelőtt: 35 és 100 lej között váltakoznak. Diákcsoportok számára kedvezményes jegyeket is áruba bocsátanak, de csak korlátozott számban.

Az előadásokról és a programról bővebb információkat a Reflex fesztivál honlapján találnak, mely szerdától működik: www.reflexfest.ro/.