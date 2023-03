Egy más mellett, esszék, tanulmányok és Otthonlét című könyveikben azokról a lehetséges otthon- és jövőképekről adnak számot, amelyek a rendszerváltozás utáni Romániában meghatározóak lehetnek közösségünk számára. * Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében pénteken 18 órától is bemutatják a két kötetet, ahol házigazdaként Szonda Szabolcs könyvtárigazgató fogadja az érdeklődőket.

Kiállítás

FESTÉSZETI KIÁLLÍTÁS. Nyárádi (Koszta) Enikő festőművész önálló kiállítása nyílik Állati gépek és más képek címmel pénteken 17 órakor Sepsiszentgyörgyön a Székelyföldi Vadászati Múzeumban. Házigazda: Demeter János, a Vadon Egyesület igazgatója. A kiállítást megnyitja: Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője.

CSOPORTOS KIÁLLÍTÁS. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat a testvérvárosra, Sepsiszentgyörgyre is kiterjed, a veszprémi Művészetek Háza és a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér szervezésében Utolsó helyetti pillanat – radikális válságkezelés címmel egy két helyszínen létrejövő csoportos kiállítás megnyitójára kerül sor március 4-én, szombaton 18 órakor a Magmában, illetve a veszprémi Csikász Galériában. Kiállító művészek Sepsiszentgyörgyön: Dezső Tamás, Farkas Imre, Gerhes Gábor, Martin Henrik, Süveges Rita; kiállító művészek Veszprémben: Daczó Enikő, Koter Vilmos, Ördög-Gyárfás Ágota, Váncsa Domokos, Vetró-Bodoni Barnabás. Mindkét kiállítást Nemes Z. Márió költő esztéta nyitja meg, ezt követően tárlatvezetésre kerül sor. A sepsiszentgyörgyi kiállítás ingyenesen tekinthető meg április 14-ig hétfő és ünnepnapok kivételével naponta 11 és 19 óra között.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház jótékonysági elő­adásként – a Román Színházi Szövetség (UNITER) Művészek a művészekért (Artiști pentru artiști) elnevezésű kampánya részeként ma 19 órától a kamarateremben Ivan Viripajev: Oxigén című darabját játssza Pálffy Tibor rendezésében. A bevételt rászoruló művészek megsegítésére ajánlja fel a színház, ezért online nem lehet jegyeket vásárolni erre a két előadásra, csupán személyesen a központi jegyirodában.

Képernyő

ERDŐVIDÉK TÉRSÉGI TELEVÍZIÓ. A mai műsor: 19.30 Székelyföldi lakodalmas gazdák találkozója.

20.13 Kamarazenei est Vargyason az Opra Music Center szervezésében. 20.36 Tantárgyversenyek díjazottjainak jutalmazása. 20.55 Nyugdíjba vonuló pedagógusokat és nem didaktikai alkalmazottakat díjazott az Erdővidéki RMPSZ szervezete. 21.40 Rendkívüli tanácsülés. A műsorok visszanézhetők az Erdovidektv YouTube

csatornán.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.15-től Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (románul beszélő), 17 órától Pinokkió (magyarul beszélő), 18.15-től A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (román feliratos), 18.45-től Az ember, akit Ottónak hívnak (román feliratos), 20.30-tól A titokzatos nő (magyar feliratos), 21 órától Magic Mike utolsó tánca (román feliratos).

Vendéglátósok figyelmébe

Kérik azokat a sepsiszentgyörgyi és környéki vendéglátósokat, akik tagjai a Sepsiszentgyörgyi Vendéglátóipari Egységek Szövetségének (SVESZ) és szeretnének részt venni az idei városnapon és lacikonyhát működtetni, jelezzék részvételi szándékukat a 0722 500 347-es vagy a 0744 671 766-os telefonszámon. Erről megbeszélést tartanak ma 17 órától a Park Szálló konferenciatermében. Meghívott: Czimbalmos-Kozma Csaba városmenedzser.

Vetélkedő diákoknak

A csernátoni Haszmann Pál Múzeum és a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár a Petőfi-emlékévhez kapcsolódva Az ismeretlen ismerős: Petőfi Sándor címmel kreativitási és műveltségi vetélkedőt hirdet 5–8. osztályos háromszéki diákoknak. A vetélkedőre a szervezők háromfős csapatok jelentkezését várják március 19-ig a biblio@kmkt.ro e-mail-címen. Benevezni a következő feladat teljesítésével lehet: „Találjatok egy kevésbé ismert Petőfi-verset, amelyről úgy érzitek, ma is aktuális vagy hozzátok is szól a mondanivalója, üzenete. Küldjétek be a vers szövegét, és írjátok le legtöbb egy oldal terjedelemben, szemléletesen, meggyőzően, hogy miért választottátok pontosan azt a szöveget. Készítsetek szabadon választott technikával (rajz, festmény, fotó és grafika kombinációja, kollázs stb.) egy olyan, A4-es méretű illusztrációt a vershez, amely szerintetek tükrözi annak tartalmi-hangulati lényegét, jellemző rá. A szöveges megoldást (a verset és az indoklást ugyanabban a word-dokumentumban) és a jó minőségben lefotózott vagy beszkennelt illusztrációt küldjétek el csatolmányként a fenti email-címre, a levél Subject / Tárgy rovatában feltüntetve: Petőfi-vetélkedő 2023.”

A levélben a következő információkat kérik elküldeni: a csapattagok és az őket segítő pedagógus/kapcsolattartó neve, elérhetősége, az iskola neve, elérhetősége (telefonszám, e-mail-cím). A feladatot legjobban teljesítő csapatok részt vehetnek a vetélkedő második fordulójában, március 27. és április 16. között. Érdeklődni a biblio@kmkt.ro e-mail-címen vagy a 0746 103 796-os (Dimény-Haszmann Orsolya), illetve a 0733 009 222-es (Szonda Szabolcs) telefonszámon lehet.

Hitvilág

ÁHÍTAT. A kommunista diktatúra által kitelepítettek hozzátartozói március 3-án, pénteken 16 órától a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkban felállított emlékkopjánál tartanak rövid áhítatot.

GYŰJTÉS. A Romániai Püspökök Konferenciája (CER) és a Romániai Caritas Konföderáció felhívását követve országos szinten, így március 5-én a Gyulafehérvári Főegyházmegyében is gyűjtést szerveznek a templomokban a Törökország és Szíria határán történt szörnyű földrengés áldozatainak megsegítésére. Dr. Kovács Gergely érsek körlevélben hívja adakozásra a híveket: „A drámai méretű természeti katasztrófa elszenvedői iránti együttérzésünket imádságainkkal és az éppen elkezdődött nagyböjti időszakban hozott lemondásainkkal fejezhetjük ki, ugyanakkor lehetőségeinkhez mérten adományainkkal is segítenünk kell szükséget szenvedő embertársainkon.” A Caritas honlapján online is támogatni lehet bajba jutott embertársainkat.

Erdővidéki civil szervezetek találkozója

Meghívják és elvárják minden, Erdővidék területén tevékenykedő civil szervezet, egyesület és alapítvány képviselőjét ma 15 órától a baróti Party Pub Étterem emeleti termében tartandó, kistérségi szintű civil találkozóra. Napirenden: pályázati ismertetők, szakmai előadás, együttműködési lehetőségek feltérképezése.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Szépmezőn ma 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

INGYENES MEGHALLGATÁS. A Nép Ügyvédje brassói területi irodájának képviselője meghallgatást tart március 6-án, hétfőn 10 órától Sepsiszentgyörgyön a prefektúrán. Iratkozni a 0267 315 444-es vagy a 0268 471 100-as telefonszámon lehet. A szolgáltatás ingyenes, a magyar nyelv használata biztosított.

AUTÓBUSZ MAROSVÁSÁRHELYRE. A Székely Nemzeti Tanács autóbuszt indít március 10-én, pénteken Marosvásárhelyre a székely szabadság napjára. Az autóbusz térítésmentesen vehető igénybe. Jelentkezni lehet Gazda Zoltánnál (Sepsiszentgyörgy, 0744 482 417), Kónya Zitánál (Kézdivásárhely, 0722 773 589), Ferencz Botondnál (Kovászna, 0726 187 753) és Ambrus Lászlónál (Uzon, 0752 208 117) vagy a Székely Nemzeti Tanács székházában naponta 9–13 óráig.