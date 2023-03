A Fenyves és a Purczell János utcában is parkolási díjat kell fizetni tegnap óta Kézdivásárhelyen. A két említett helyen hat automatát szereltek fel.

A kézdivásárhelyi önkormányzat parkolási díj bevezetésével próbálja „szellősebbé” tenni a céhes város roppant szűk utcáit, a forgalmasabb központközeli utcák valósággal fuldoklanak a rengeteg járműtől. Emiatt pár éve a város több részén is fizetőssé tették a parkolást annak érdekében, hogy megelőzzék a gépkocsik tartósabb egy helyben parkolását. Ennek ellenére csúcsidőben még így is nehéz szabad helyet találni a Gábor Áron téren, ahol a napokban új, immár bankkártyát is elfogadó automatákat szereltek fel.

Az innen leszerelt berendezéseket két, családi házak által szegélyzett egyirányú utcába helyezték át, így március elsejétől a Fenyves és a Purczell János utcában is fizetni kell a parkolásért. A gépek felszerelését felügyelő helyi rendőrség vezetője, Constantin Croitoru érdeklődésünkre elmondta: a két utcában három-három jegyadó automatát üzemeltek be. (bartos)