Ismét lesz termelői vásár

Hétvégén tartják az év első termelői és kézműves vásárát Sepsiszentgyörgyön – adja hírül a Tega Rt. A korábbi kiadásokhoz hasonlóan ezúttal is sokféle termékből, kézműves portékából válogathatnak a látogatók a főtéren felállított sátraknál.

A szervezők szerint március 4–5-én több mint hatvan árus érkezik a megyeszékhelyre, mézet, különféle sajtokat összesen tíz asztalnál kínálnak majd, négy standon mézespogácsából válogathatunk, de házi lekvárokat, befőtteket és szörpöket, gyümölcsleveket, házi csokit, hentesárut is többen hoznak, és természetesen lehet majd a kézművesek remekeiből vásárolni: szőtteseket, ékszereket vagy dísz- és használati tárgyakat. Kaphatóak lesznek helyben készült finomságok is, hiszen három kürtőskalácsos, valamint egy palacsintakészítő is jelezte részvételi szándékát. (dvk)