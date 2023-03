Az Országos Hegyvidéki Ügynökség többféle, a gazdák mezőgazdasági tevékenységét segítő díjmentes képzést szervez, ide tartozik a gasztropontok létrehozását ösztönző is – vázolta elöljáróban érdeklődésünkre a bodoki irodát vezető Crișan Mária. Tulajdonképpen arra bátorítják az érdeklődőket, hogy egyfajta családias kisvendéglőt működtessenek vidéki otthonaikban (városon nem lehet gasztropontot bejegyezni – szerk.megj.), ahol legtöbb 12 személynek főznek és szolgálnak fel meleg ebédet, naponta legtöbb két menüt. Szorgalmazzák, hogy azok, akik belevágnak ebbe a tevékenységbe, ne csupán szezonálisan, hanem állandó jelleggel működtessék a gazdasszonykonyhát. A gasztropontok lényege, hogy az ott felszolgált ételek előállításához a saját gazdaságból vagy az adott településről származó terményeket, állati és növényi eredetű termékeket is fel lehet használni. Vagyis miközben vendégeiket frissen készült, hagyományos, a térségre jellemző fogásokkal kínálják, a helyi termékeket is népszerűsítik – tulajdonképpen ez is a cél, ez vonzza a turistákat is, mutatott rá az irodavezető.

A díjmentes, kétnapos, összesen 24 tanórás képzésen bárki részt vehet, nem csak nőket, férfiakat is várnak a felkészítőre. A résztvevők a kurzus végén olyan okmányt kapnak, melynek birtokában a cégbíróságnál hivatalosan is bejelenthetik ezt a tevékenységet. A gasztropontot az állategészségügyi és élelmiszer-biztonsági hivatalnál is be kell jegyeztetni, Crișan Mária szerint azonban az eljárás nem bonyolult, a gazdasszonykonyha számára tulajdonképpen ugyanazokat a feltételeket kell megteremteni, mint ami egy megszokott családi konyhától elvárható.

Megyénkben jelenleg egyetlen gasztropont működik, Sepsibükszádon, a szervezők viszont azt remélik, hogy a széles körű népszerűsítés révén más térségben is létesülnek vidéki portákon ehhez hasonló kisvendéglők. Közelünkben Bodzavámon működik egy igen kedvelt gasztroponthálózat. Ott az érdekeltek az önkormányzat segítségével hoztak létre egyesületet, illetve egy közös brand alá sorakoztatták fel a háztáji vendégfogadókat, emellett a népszerűsítésre is nagy hangsúlyt fektettek – számolt be Crișan Mária.

Igyártó Réka, az Agrosic Egyesület ügyvezető elnöke kifejtette, a hagyományos ízek megismertetésén, a háromszéki termékek iránti kereslet fellendítésén túl a gasztropontoknak az adott térség értékeinek népszerűsítésében is nagy szerepe lehet. Nem véletlen, hogy az első két képzés helyszínéül Sepsibükszádot, illetve Vargyast választották (utóbbi településen folytatódik a következő hetekben a sorozat), hiszen mindkettő csodálatos természeti értékekkel rendelkező vidék, ahol sok turista megfordul. Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy egy egységes brand, Taste Covasna néven jelenítsék meg a háromszéki gasztropontokat, melyekről előbb egy virtuális, majd egy nyomtatott térképet is elkészítenének. Utóbbiakat turisztikai információs és utazási irodákhoz is eljuttatják. „Úgy gondolom, hogy a helyi hagyományos termékek hírét úgy lehet a legjobban továbbadni, ha azokat nem csak üzletben vásárolhatjuk meg, hanem egy falusi portán akár meg is kóstolhatjuk egy finom gulyás, húsleves vagy más ízletes fogás formájában” – fogalmazott. Megjegyezte, az Agrosic a képzések szervezésében, a gazdasszonykonyhák jogi formájának létrehozásában, valamint azok megismertetésében segít, míg az RMDSZ nőszervezete a résztvevők toborzását vállalta fel a háromszéki gasztroponthálózat kialakítására.