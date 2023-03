A korrupció határtalan

A Trancparency International egy civil (nem kormányzati) szervezet, amely világszerte foglalkozik többek közt a korrupció helyzetével is. Munkája közvélemény-kutatásokon (is) alapszik, vizsgálván, hogy mennyire érzékelik az emberek a korrupciót. Persze az is megtörténhet, hogy olyanokat is megkérdeznek, akik jól élnek a korrupcióból, de azok nem árulhatják el, csak azt, hogy ők nem érzékelik úgy, mintha az létezne.

Már Hofi is megmondta, hogy a korrupció az, amiben te nem vagy benne. Mivel sokan vannak, akiknek semmi hasznuk nincs a korrupcióból, mert még nekik kell fizetniük olyasmiért, ami ingyen járna nekik, sokan csak bosszúból is mondhatják azt, hogy korrupció létezik és negatívan érinti őket. Érdekes, hogy azok az országok számítanak a legkevésbé korruptnak, ahol az emberek boldogabbaknak érzik magukat. Ilyen szempontból legjobban áll Dánia, Új-Zéland, Finnország, Szingapúr, Svédország, Svájc… Ott, ahol legnagyobb a korrupció (Szomália, Szíria, Dél-Szudán, Jemen vagy Észak-Korea), az emberek sem nagyon repesnek a boldogságtól. Csak azt nem lehet tudni, hogy azért boldogok-e a boldog népek, mert náluk nincs korrupció, vagy azért nincs korrupció, mert anélkül is lehet boldogulni ott.

Európában a szervezet jelentése szerint a közszférában érzékelhető korrupció az egytől százig tartó skálán, ahol a teljes korrupciómentesség 100 pontot jelent, Magyarország 42, Bulgária 43, Románia 46 pontot kapott. De a Transparency személyes ügyekkel is foglalkozik. Például miután kitört az úgynevezett Katar Gate-botrány azzal, hogy Eva Kaili európai parlamenti alelnök annyi pénzt kapott a perzsa-öbölbeli országtól, hogy nem tudta eldugni sem. Ezek után 53 EP-képviselő ijedtében – mert eszükbe jutott, hogy a mások által fizetett külföldi kiruccanásokról nem nyilatkoztak, és ezzel szabályt szegtek – vallani kezdett. Annyi előnyük van, hogy ha netán némi pénzt is kaptak, azt volt idejük elrejteni a szalmazsákban vagy egy jeligére megnyíló bankszámlára.

Csekély 1035 nap késéssel a mi liberális EP-képviselőnk, Cristian Bușoi is bevallotta, hogy a dohai hatóságok 2020-ban katari kiruccanást fizettek neki, repülőutat az első osztályon és négy éjszakát a Ritz Carlton Hotelben. Aztán azt is bevallotta (223 nap késéssel), hogy járt még Norvégiában is a Norwegian Pertoleum Society meghívására, s ezt az utat a norvégok fizették neki. Nem tudni, hogy a lekenyerezést (amit megvesztegetésnek is lehetne nevezni) bünteni fogja-e az Európai Ügyészség. A tíz leghosszabban hallgató között szerepelt Marc Tarabella és Alessandra Moretti, mindkettő nyakig volt a Katar-skandalluban. Még várhattak volna a gyónással, amíg szabálysértésük elévül. A Covid elleni Pfizer-védőoltások beszerzése körül is bűzlik valami – ezt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke intézte –, de lehet, hogy időhúzással elpárolog annak vádja is.

Az Európai Ügyészséget is érdeklik a korrupciós ügyek, és hatékonyan foglalkozik az uniós pénzekkel való visszaélés büntetésével. Az ügyészség főnöke Laura Codruța Kövesi, akit azért tehettek oda, mert szép eredményket ért el Romániában a korrupcióellenes harcban. Most az EU tagállamaiban üldözi a korrupciót és a korruptakat. Eltávozásának idehaza meg is van az „eredménye”, évek óta nem hallani botrányos nagykorrupciós ügyekről, pedig a harmadik „rosszak” vagyunk ilyen szempontból Európában. Most tették közzé az Európai Ügyészség jelentését, amelyből kiderült, hogy 1100 vizsgálatot indítottak, amelyben 14,1 milliárd eurós károkozást vizsgáltak. Németországban 33 millió eurós fiktív áfa-visszaigénylést lepleztek le, Bulgáriában károsanyag-kibocsátási mérések eredményeit hamisították, ennek következtében az Európai Unió költségvetése eurómillióktól esett el. Velencében elkoboztak 1,6 milliárd eurót, mert egy olyan tervre nyertek el pénzt ügyeskedők, hogy mozgatható napelemmel működő víztisztító berendezéseket fejlesztenek elszigelt helyekre. Ezekkel tiszta vizet, elektromos áramot és internesztszolgáltatást is biztosítottak volna. Az álomtervből azonban semmi nem valósult meg.

Bizony, az emberi találékonyság, akárcsak a korrupció, határtalan.