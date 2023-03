Miért fontos múltunk ismerete, miként lehet értékeket közzétenni ma is érvényes üzenetekben, vannak-e naprakész válaszaink a közösségként előttünk álló kihívásokra, hol vagyunk otthon, kivel élünk egymás mellett, és mitől válik otthonná a tér? Témák tekintetében szerteágazó volt az a beszélgetés, amelyet Bodó Barna és Váry O. Péter folytatott Szonda Szabolcs társaságában pénteken este a sepsiszentgyörgyi Gábor Áron Megyei Könyvtárban, jellegét, üzenetét, tekintve azonban egy irányba mutatott a kettős könyvbemutató: két „könyves ember”, közösségi elkötelezettségű értelmiségi értekezett arról, hol is a helyünk a világban.

Kisebb háromszéki körút utolsó állomásaként Sepsiszentgyörgyön is bemutatta legújabb kötetét Bodó Barna ny. egyetemi tanár és Váry. O. Péter, lapunk munkatársa, a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban pénteken este tartott eseményen a két szerzőt Szonda Szabolcs, az intézmény igazgatója munkásságáról, indítékairól, hitvallásáról kérdezte.

Egy más mellett – esszék, tanulmányok című kötete kapcsán Bodó Barna kifejtette: akad olyan írása, amelyet Dan Tanasănak címezhetne: a románság csángóiról, a szerbiai Timok-völgyben élő románokról szól, akiknek ügyét, védelmét jó lenne felkarolniuk a román hazafiaknak, hiszen Európában aligha él még kisebbség olyan körülmények között, mint ők ott. Úgy általában is, Bodó Barna könyvének egyik fő célja, hogy naprakész válaszaink legyenek az előttünk álló kihívásokra, időtálló értékeket kíván közzétenni ma érvényes üzenetekben. Azt is felvállalja, hogy szemébe mondja Magyarországnak, amit 1945 után művelt velünk az anyaország, hogy hányszor mondott le rólunk cinikusan, mert máig nem feldolgozott ez a téma, pedig hatásai bizony, még ma is érezhetők. Ennek kapcsán Bodó Barna felidézte, hozzá közel álló személyes ismerőse hívta fel 2004-ben, hogy akkor miként is kell szavazni a december 5-i népszavazáson. Ilyen és ehhez hasonló témákat boncolgat könyvében Bodó Barna, de közben arra is figyel, hogy példamutató emberek munkásságát mutassa be, mint Toró Tibor fizikus professzor vagy Venczel József társadalomtudós.

Váry O. Péter azt vallja, hogy múltunk ismerete nélkül nem lehet jövőt építeni, Otthonlét című kötete is ezt tükrözi: foglalkozik többek között a háromszéki román szellemi elit működésével, a háromszéki írott sajtó történetével, de a Gábor Áron Emlékév kapcsán született tanulmányok, írások is helyet kapnak a könyvben. Volt írás, amely felkérésre született, „az ember szégyelli visszautasítani Bodó Barnát”, jegyezte meg, aztán meg volt olyan, amelyet meg kellett írni, vallott a szerző a kötet létrejöttéről. A helytörténeti kutakodások és írások fontosságát emelte ki a kiadványt bemutató Bodó Barna, hiszen az alapja mindennek a hely, ahol élünk, ahol otthon vagyunk.