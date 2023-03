Felmentették Opreát

Alapfokon felmentette a bukaresti törvényszék Gabriel Oprea volt belügyminisztert a gondatlanságból elkövetett emberölés vádja alól, és az ellene elrendelt vagyonzárlatot is feloldotta. A Bogdan Gigină motoros rendőr 2015-ös halálos közúti balesetével kapcsolatos perben hirdetett ítélet nem jogerős, a korrupcióellenes ügyészség (DNA) megfellebbezheti.

Elítélték viszont az úttesten munkálatokat végző céget, mert nem jelezte megfelelően a gödröt, amibe a rendőr belezuhant, illetve a cég ügyvezetőjét. A vállalkozásra 330 ezer lejes bírságot róttak ki, az ügyvezető pedig 2 év és 8 hónapi felfüggesztett börtönbüntetést kapott, emellett pedig a következő három évben 100 munkanapot kell ledolgoznia a gyermekvédelmi rendszerben, ez azonban nem minden: a céggel együtt összesen 37,4 millió lejes anyagi és 350 ezer eurós erkölcsi kártérítést kell fizetnie a rendőr hozzátartozóinak, és ráadásul a perköltséget, egyenként 7750 lejt is meg kell téríteniük.

A 28 éves Bogdan Gigină 2015. október 20-án (tíz nappal a Colectiv-tűzvész előtt) hunyt el, miközben a bukaresti forgalomban utat próbált nyitni Gabriel Oprea belügyminiszter gépkocsijának. A politikus sötétedés után hazafelé tartott, és az autóját felvezető motoros rendőr az esős időben egy sugárúton a gázművek által ásatott árokba csúszva életét vesztette. A DNA szerint a motoros 84 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott a sötét, vizes úton, amikor a baleset történt.

A DNA csaknem öt éve, 2018 májusában emelt vádat a Victor Ponta vezette kormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő Oprea ellen, arra hivatkozva, hogy a politikus a baleset napján is hatalmával visszaélve jogosulatlanul vett igénybe rendőri felvezetést. A vádirat szerint Oprea szinte állandó jelleggel konvojjal száguldozott Bukarestben, és maga rendelkezett arról, hogy autójának motoros rendőr nyisson utat a fővárosi forgalomban, holott Romániában a közlekedési törvény szerint csak az államfőnek, a miniszterelnöknek és a két házelnöknek jár konvoj, miniszterek csak sürgős esetekben közlekedhetnek rendőri felvezetéssel. A DNA szerint Oprea egy lépést sem tett rendőri felvezetés nélkül, és átlagosan háromszor gyakrabban használt konvojt, mint az államfő. Ehhez jelentős rendőri erőket kellett mozgósítani: a baleset éjszakáján például 27 rendőr dolgozott azon, hogy Oprea gyorsan hazaérjen. A bukaresti törvényszék azonban nem találta bizonyítottnak bűnösségét, a rendőrség által ellene benyújtott keresetet is visszautasította.