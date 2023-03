Mozgolódnak a cserkészek

A világ legnagyobb lélekszámú ifjúsági mozgalma a cserkészet, amely önkéntességen alapszik és pártpolitikától független, nyitott minden felekezetű személy számára. Alapítójáról, Lord Robert Baden-Powellről (ahogy a cserkészek hívják: Bi-Pi) minden évben Sepsiszentgyörgyön is megemlékeznek a Tanulók Házánál lévő emlékműnél és kopjafánál. Idén nagyobb lélekszámú egyenruhás fiatal gyűlt össze, hiszen nemcsak a megyeszékhelyről, hanem az egész Háromszék körzetből, emellett Brassóból, Négyfaluból is jelen voltak a csapatok képviselői. Mozgalmasnak ígérkezett az idei esztendő a cserkészeknek, hisz mindegyik csapat lehetőségeihez, erejéhez mérten teszi a jót, igyekszik élni az eszményt Istenért, hazáért és embertársért. Szeretne minél több fiatalt elérni, és megmutatni a boldogulás ösvényét, ahogyan Bi-Pi nevezte a cserkészet lényegét.

Január 15-én volt a 115-ös számú Bölöni Farkas Sándor Cserkészcsapat 21. ígéret- és fogadalomtétele a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban, ahol hat kiscserkész, négy cserkész és egy felnőtt cserkész tett ígéretet és fogadalmat ünnepélyes keretek között Györgyjakab Tímea csapatvezető irányításával.

Közös farsangi mulatságot szerveztek a sepsiszentgyörgyi cserkészcsapatok idén február 17-én, amelyet a központi Szent József-plébánia látott vendégül. Több mint hatvan kis- és nagycserkész öltözött be újrahasznosított hulladékból készült jelmezbe. Ötletes jelmezek születtek papírból, műanyagból, rongyból. Keretmesének az Óz, a nagy varázsló történetét használták Gáspár Andrea (115-ös csapat) és Csiszér Emese (14-es csapat) szervezésében. A farsangi mulatságot és játékokat Györgyjakab Tímea, a Bölöni Farkas Sándor Cserkészcsapat vezetője és Józsa Levente, a házigazda 40-es Szent György Cserkészcsapat csapatvezető-helyettese vezette le. Jelen volt Székely István körzetvezető, Gaál Zsuzsa és Salamon László cserkésztiszt is. Elfogyott az erre a célra készített száz fánk és nagy fazék tea, majd sor került a hagyományos bábuégetésre is, cserkészdalok kíséretében jelképesen elűzték a telet.

Csiszér Emesét arról kérdeztem, hogyan élte meg a közös farsangot és mit jelent számára a cserkészet. „Nekem az első szervezésem volt, elosztottuk a feladatokat. Számomra a cserkészet egy életforma, aminek próbálok megfelelni és eszerint élek. Lételemem, hisz kicsi korom óta benne élek. Olyan többletet ad, amit az iskolában nem lehet megtapasztalni. Öten vagyunk testvérek – Csanád (20), Bence (18), én (16), Zenkő (11) és Etele (6) –, a szüleim is, az egész családunk cserkész. Láttam a jó példát, hogyan kell tenni a nagyobb testvéreimtől. Nemcsak bulival jár, hanem felelősséggel és nagyon sok munkával.”

Február 22-én, a cserkészet alapítójának és feleségének (Olave) születésnapján Háromszék körzet közösen ünnepelt az emlékműnél és a kopjafánál Székely István körzetvezető, a 14-es Dr. Kovács Sándor Csapat vezetőjének irányításával. A koszorúzás után átvonultak az unitárius egyházközség termébe, ahol folytatódott az emlékünnepség játékkal és falatozással. Így lehetőség adódott a fiataloknak az ismerkedésre.

Háromszéken a „legizmosabb” cserkészcsapatnak a kézdivásárhelyi 34-es számú Gábor Áron Csapat mondható Kerekes László segédpüspöknek köszönhetően, aki régebb a Boldog Özséb-templom plébánosaként sokat tett az összes felső-háromszéki csapat fejlődéséért. Sikerült bevonnia minden korosztályt és megnyernie a szülőket is a jó ügynek, így egész generációk nőttek fel a cserkészetben: minden ministráns előbb-utóbb cserkésszé vált. Jó munkatársakat választott, jelenleg Csucsi Csanád vezeti a kézdivásárhelyi csapatot.

A sepsiszentgyörgyi cserkészek legközelebbi közös megmozdulása a március 15-i ünnepségen és koszorúzásokon való részvétel lesz, amely Székely István körzetvezető irányításával szokott zajlani.