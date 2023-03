Működik a sepsiszentgyörgyi szociális konyha

A szeretetszolgálat Horgász utcai székházában pályázati forrásokból sikerült kialakítani a hiánypótló konyhát, miután sikeresen pályáztak a Máltai Lovagrend Global Found for Forgotten People alapjánál. Hétfőn húsos csorbát és túrós makarónit készítettek negyven rászorulónak, köztük harminc nehéz helyzetben lévő idős embernek, illetve a Csíki negyedi hajléktalanszálló mellett működő nappali foglalkoztató-központba is eljuttattak néhány adag meleg ételt – számolt be lapunknak Székely Róbert programfelelős.

Elmondta: azt tapasztalják, igény van erre a tevékenységre, folyamatosan érkeznek kérések hozzájuk, és a szervezet is megkereste az egyházakat, hogy javasoljanak közösségeikből olyan rászorulókat, akiket meleg ebéddel támogathatnak. Eddig már több mint félszáz ajánlás futott be, egy máltás munkacsoport szakemberei pedig felkeresik a jelentkezőket, terepen ellenőrzik és mérik fel helyzetüket – vázolta.

Az indulás örömét beárnyékolja azonban, hogy a konyha kialakításának megnövekedett költségei miatt kevesebb a tartalékuk a működtetésre, főzésre, mint azt eredetileg tervezték, most úgy látják, hogy 2–3 hónapra elegendő anyagi fedezetük maradt – mutatott rá Székely Róbert. Megjegyezte, az önkormányzat is segíti tevékenységüket, de ahhoz, hogy hosszú távon is folytatni tudják a rászorulók ebéddel történő ellátását, minden bizonnyal támogatókra lesz szükségük. „Ha valaki úgy érzi, mellénk állna, támogatná a kezdeményezésünket, várjuk, hogy jelentkezzen” – fogalmazott. Tervezik továbbá adománygyűjtés elindítását is Fogadj örökbe egy időst! mottóval, melynek keretében pénzt lehet majd felajánlani a rászorulók étkeztetésére.

Székely Róbert rámutatott, nagy szükség volt a szociális konyha beindítására, de úgy érzi, sokkal fontosabb az, hogy nemcsak házhoz viszik a meleg ebédet, de naponta megnyitják nehéz helyzetben lévő emberek ajtaját, meglátják problémáikat, segítik, támogatják őket. Előfordult már, hogy valakihez mentőt kellett hívniuk, és volt olyan kolléga is, aki megetette azt az időst, aki betegsége miatt nem tudott mozogni – mondta.