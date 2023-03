Hadgyakorlatok Sepsiszentgyörgyön

Két hadgyakorlatra is sor kerül Sepsiszentgyörgyön a lőtéren, az első ma kezdődik és három napig tart. Ezek során harci helikopterek is szállnak majd a város felett, és katonai járművek átvonulására lehet számítani. A második hadgyakorlat március 13-a és 17-e között lesz – jelentette az Agerpres hírügynökség.

A Cireșoaia hegyivadász alakulat közlése szerint a gyakorlatokon a 18-as Bánság felderítő és megfigyelő, valamint a 81-es számú Grigore Bălan tábornok gépesített zászlóalj vesz részt a helyi, 22-es hegyivadász-zászlóaljjal közösen. A ma kezdődő gyakorlatokon helikoptereket is használnak, a gépek várhatóan Sepsiszentgyörgy felett is fognak körözni. Azt is közlik, hogy a gyakorlaton részt vevő gépesített egység harci járművei máshonnan érkeznek Háromszékre, és a konvojok több megyén is áthaladnak – Hunyad, Szeben, Brassó, Beszterce-Naszód, Maros, Hargita –, amíg ideérnek. A sepsiszentgyörgyi kaszárnya illetékesei azt is jelzik, hogy a lövészet során vaktöltényt használnak.

Sepsiszentgyörgyön az elmúlt időszakban több hadgyakorlat is zajlott, a múlt hónap vége felé is, illetve a mostaniakhoz hasonló méretű tavaly áprilisban. Utóbbiból gond is keletkezett, mivel előzetesen nem jelentették be, így a lakosság egy része megrémült a fegyverek hangjától. Antal Árpád polgármester akkor a védelmi miniszterhez fordult, és arra kérte, hogy a jelentősebb gyakorlatokat ne a város közelében tartsák, és lehetőleg előre jelentsék be, elkerülve, hogy a lakosság megrémüljön.