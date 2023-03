A kormányfő is kevesli az egyenlőséget

A politikus – akinek kormányában mindössze két női miniszter van – kijelentette, hogy támogatja a női politikai képviseleti kvóta törvénybe iktatását, és biztosította a közvéleményt: kormánya folyamatosan ügyel arra, hogy a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos intézkedések inkluzívak, igazságosak, diszkriminációmentesek legyenek, és biztosítsanak lehetőséget a nőknek a társadalmi, politikai és gazdasági szerepvállalásra. Nicolae Ciucă szerint a nemek közötti egyenlőség előmozdítása, a bérszakadék, illetve a vertikális és horizontális szegregáció csökkentése, a megkülönböztetés, a sztereotípiák és az előítéletek elleni küzdelem, a személyes, a családi és a szakmai élet közötti egyensúly megteremtése, az erőszak, a visszaélés és a zaklatás felszámolása továbbra is fontos célkitűzései a kormánynak.

Hangsúlyozta, hogy Romániában már most is jól strukturált törvénykezés biztosítja az esélyegyenlőséget és a diszkriminációmentességet, amelyek érvényesülését működőképes mechanizmusok szolgálják. Ugyanakkor a kormányprogram prioritásnak tekinti az esélyegyenlőség előmozdítását, valamint a családon belüli erőszak megelőzését és leküzdését. Erre vonatkozóan egy országos stratégiát is kidolgozott a férfi-női esélyegyenlőség megvalósításáért felelős ügynökség – tette hozzá.

Emlékeztetett arra is, hogy Románia teljes mértékben átültette a jogrendjébe az uniós közösségi vívmányokat a nemi alapú diszkriminációmentesség területén, és kész teljesíteni az Isztambuli Egyezmény ratifikálásával vállalt kötelezettségeit, de beismerte, hogy van még tennivaló e téren. A miniszterelnök úgy véli: a társadalmi mentalitás megváltoztatása a nemek közötti egyenlőség szellemében még mindig nagy mértékben függ az oktatástól.

A miniszterelnök szerint „nehéz elképzelni egy demokratikus, működőképes és nyitott társadalmat a nők teljes körű és hatékony részvétele nélkül az élet minden területén”.