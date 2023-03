MÁSSAL NEM TŰNT FEL. Japánban tett háromnapos látogatása során Klaus Iohannis államfő azzal került be a hírekbe, hogy ő volt az egyetlen, aki nem viselt maszkot a távol-keleti ország parlamenti vezetőivel való találkozáson: mellette a romániai küldöttség minden tagja (köztük Cseke Attila fejlesztési miniszter) és a japán közméltóságok is mindannyian feltették.

A japán kormány alig egy hónapja vonta vissza a beltéri maszkviselésre vonatkozó javaslatát, de a közterületeken és a kültéri rendezvényeken is rengetegen hordják még – igaz, Japánban már bő száz éve szokás maszkot viselni, ha valaki beteg vagy védeni kívánja a saját, a családja, illetve a közösség egészségét. Iohannis egyébként egy stratégiai megállapodás aláírására utazott a felkelő nap országába, és ez alkalommal Szingapúrba is ellátogatott, ahol már 20 éve nem járt román államfő. (Spotmedia)

RONGYRÁZÁSRA MINDIG FUTJA. 22 vadonatúj (2023-as gyártású) limuzint készül vásárolni a román szenátus, a gépkocsiknak a luxuson kívül egy sor másik feltételnek is meg kell felelniük: legalább 250 lóerős motorral, négykerék-meghajtással és legalább hatfokozatú automata váltóval kell rendelkezniük, csakis benzinnel működhetnek, és abból nem fogyaszthatnak tíz liternél többet száz kilométerenként. Beszerzésükre bő egymillió eurót szánnak, az ajánlatokat április 6-ig lehet benyújtani. (G4Media)

MARAD A MUNKAÜGYI MINISZTER. Ahogy várható is volt, a képviselőház nem szavazta meg a Marius Budăi munkaügyi miniszter leváltását célzó egyszerű indítványt, amit az USR és Ludovic Orban volt liberális kormányfő zsebpártja nyújtott be arra hivatkozva, hogy a szociáldemokrata tárcavezető a speciális nyugdíjakat nem eltörölni, hanem megmenteni próbálja. A vita során amúgy Raluca Turcan volt liberális munkaügyi miniszter is megeresztett néhány nyilat utódja felé, habár ő is a megtartása mellett voksolt. Budăi az elmúlt hetekben amiatt is kínos helyzetbe került, mert néhány kolléganője panaszkodott arra, hogy a pártrendezvényeken többet ivott a kelleténél, és éjszakai telefonhívásokkal zaklatta őket, ezt az ügyet azonban elsimították. (Ziare.com)