Magyarország kész továbbra is kivenni a részét a világ legkevésbé fejlett országainak támogatásából a stabilitás erősítése és a további illegális migrációs hullámok megelőzése érdekében – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tegnap Katarban, a legkevésbé fejlett országokkal foglalkozó ENSZ-konferencián.

Kiemelte, hogy Ukrajna szomszédságában Magyarországot közvetlenül sújtják a háború negatív hatásai, és habár regionális fegyveres konfliktusról van szó, annak következményei világszerte érezhetők, Európától több ezer kilométerre is. Felszólalásában aláhúzta: a háború világossá tette, hogy milyen törékeny is az eddig fennálló rendszer, miután komoly kihívások jelentkeztek a globális élelmiszer- és energiaellátásban, ami pedig biztonsági kockázatokat is maga után vonhat. Majd hozzátette, hogy ez könnyen szélsőséges ideológiák terjedéséhez és erősödő fenyegetettséghez vezethet, amely tényezők a tömeges illegális migráció legfőbb kiváltó okai közé tartoznak.

Az ukrajnai háború tükrében minden eddiginél fontosabb lenne a legkevésbé fejlett országok jelentős támogatása a további masszív illegális migrációs hullámok elkerülése érdekében – fogalmazott. Leszögezte: Magyarország kész kivenni ebből a részét, ahogyan eddig is tette, kész támogatni az ENSZ-ben és az Európai Unióban minden olyan kezdeményezést, amely az érintett országok támogatásának növelését célozza a stabilitás erősítése érdekében.