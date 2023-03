Hétfőn kezdték árusítani a jegyeket a Reflex Nemzetközi Színházi Fesztivál márciusi moduljának előadásaira, és a Tamási Áron Színház online jegyértékesítő rendszerének kimutatása szerint már két előadásra is elfogytak a jegyek. A rendezvény korábbi kiadásai alkalmával is előfordult már, hogy egy-két nap alatt minden jegy elkelt, a helyzetről Bocsárdi Lászlót, a fesztivál igazgatóját kérdeztük.

Örömükre szolgál, hogy ismét nagy az érdeklődés a Reflex iránt, nagyon gyorsan fogynak a jegyek, a szervezők pedig mindent megtettek és megtesznek a fesztivál kezdetéig, hogy lehetőségeik szerint növeljék a helyek számát – mondta lapunknak a fesztiváligazgató. „Igyekeztünk többször is műsorra tűzni azokat az előadásokat, amelyekre kevesebb néző fér be, de az anyagiak miatt nem tudjuk tovább növelni ezek számát, a Rimini Protokoll produkcióját ötször, a Witkacy Színház előadását csak négyszer tudtuk betenni a programba. Ezek olyan jellegű előadások, amelyekre sajnos korlátozott a helyek száma, de több száz férőhelyes nézőterünk is van az Arénában, amelyre szintén fogytán vannak a jegyek. A sajtótájékoztatóból és a Facebook-oldalunkról értesültek az érdeklődők arról, hogy hétfőn indul a jegyárusítás, és már reggel megvásárolták azok nagy részét” – fogalmazott Bocsárdi László.

Mint kifejtette, az elmúlt fesztiválokon tapasztalt feszültség elkerülése végett minimálisra csökkentették a meghívottak számát, de vannak olyan hivatalos vendégei, mecénásai, médiapartnerei a fesztiválnak, akik segítsége nélkül nem tudnának Reflexet szervezni, és nekik kénytelenek fenntartani bizonyos számú helyet. Azonban a visszajelzések függvényében folyamatosan szoktak még helyek felszabadulni, aki rendszeresen követi az online jegyértékesítő rendszert vagy feliratkozik a sepsiszentgyörgyi központi jegyirodában a várólistára, szerencsével járhat. Abban is reménykednek, hogy amikor beszerelik majd egy előadás díszletét, kialakítják a játékterét, tudnak még beszúrni székeket, akár széksorokat is, de ez csak a helyszínen, az előadások alkotóival való konzultáció során fog kiderülni.

„Ahhoz, hogy minden közeli és távoli érdeklődő beférjen a Reflex Fesztivál előadásaira, további támogatókra is szükség volna a megyei és a városi önkormányzat mellett, hisz rendkívüli módon megnövekedtek a szervezés költségei. Ezenkívül a játszóhelyeink is adottak, ennél jobban nem tudtuk kihasználni a lehetőségeinket” – mondta végezetül Bocsárdi László.

Jegyárak

A március 24–28. között látható előadások jegyárai: Sarah Kane: Blasted (Andrei Mureșanu Színház, rendező: Bobi Pricop) – 20 lej; romeo@julia.com (M Studio, rendező: FrenÁk) – 15 lej, kedvezményes jegy: 10 lej; Jü-koncert – 35 lej, kedvezményes jegy: 15 lej; Stefan Kaegi: Uncanny Valley (Rimini Protokoll, rendező: Stefan Kaegi) – 65 lej; A. P. Csehov: Ványa bácsi (Small Theatre of Vilnius, rendező Tomi Janežič) – első kategóriájú jegy: 95 lej, második kategóriájú jegy: 65 lej; Sławomir Mrożek nyomán: A mészárszék (Witkacy Színház, Zakopane, rendező: Andrzej St. Dziuk) – 100 lej; Pintér Béla: Gyévuska (Tamási Áron Színház, rendező: Hegymegi Máté) – 25 lej, kedvezményes jegy: 15 lej, szakmai jegy: 12 lej.

A fesztivál szervezői nem tudnak minden előadásra kedvezményes jegyeket biztosítani, de a házigazda intézmény előadásaira és a Magyarországról érkező Jü zenekar koncertjére is rendelkezésre áll bizonyos számú kedvezményes belépő diákoknak, nyugdíjasoknak, szakmabelieknek. Színművészeti egyetemi hallgatók vagy drámaosztályos középiskolás diákok tízes csoportjai igényelhetnek csoportos szakmai jegyet is a következő előadásokra: Ványa bácsi, Uncanny Valley, Gyévuska, romeo@julia.com, Jü-koncert.

Reflex Mecénásbérlet

A korábbi fesztiválok gyakorlatához hűen mindazok számára, akik támogatni szeretnék a fesztivál első, márciusi modulját, Reflex Mecénásbérlet vásárlását is lehetővé teszi a Tamási Áron Színház, mely belépésre jogosít az első modul minden előadására. Egy Reflex Mecénásbérlet ára 500 lej, két bérlet kedvezményesen 800 lejbe kerül. A sepsiszentgyörgyi Központi Jegyirodában személyesen megvásárolható bérletek száma korlátozott, ezekkel kapcsolatosan további információkért a 0726 083 338-as telefonszámot hívhatják az érdeklődők. A központi jegyiroda nyitvatartási rendje: hétköznapokon 9–16, pénteken 9–13 óra között, előadások előtt egy órával nyit a pénztár.