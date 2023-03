Bezár a kicsi pálya is

Visszafordíthatatlanul leromlott a kicsi sípálya állapota is Sugásfürdőn, ezért mától kezdve ezt is bezárja a Sepsi ReKreatív Rt. A késve indult síszezonnak így már hivatalosan is vége lett megyénkben.

A kicsi pálya ezen a télen összesen 39, a nagyobbik pedig 14 napig fogadta a sízőket-hódeszkázókat, de nem ez volt a legrövidebb idény Sepsiszentgyörgy kis sítelepén: hét évvel ezelőtt mindössze néhány napig volt annyi hó, hogy a felvonókat is beindítsák. S bár a tavaly több mint kétszer ennyi ideig lehetett sízni Sugásfürdőn – még a nagy pályán is szinte március végéig, a kicsin pedig egészen áprilisig –, a bevételek a ReKreatív igazgatója, Bodor Loránd közlése szerint meghaladják az előző éviek felét: 2022 tavaszán 400 ezer lejre rúgtak, most pedig 240 ezer lejre. Ez közel százezer belépést jelent, amiből szinte 80 ezret a kicsi pályán, bő 17 ezret pedig a nagy pályán regisztráltak. Most már csak a szomszéd megyék magasabban fekvő lejtőin maradt elegendő hó, Sugásfürdőn azonban megkezdődött a kirándulóidény, elő lehet venni a túracipőket, bicikliket. (demeter)