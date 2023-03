Fent a román, lent a magyar

A hivatásos feljelentőként ismert Dan Tanasă által vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület még 2019-ben indított pert Sepsiszentgyörgy polgármestere ellen, sérelmezve, hogy a Tamási Áron Színház homlokzatán szereplő kétnyelvű díszfeliraton azonos szinten szerepel az intézmény román és magyar megnevezése. Érvelése szerint, mivel a román a hivatalos nyelv az országban, a törvény értelmében a román feliratot a magyar fölé kell helyezni. A hivatásos feljelentő sikerrel járt: előbb 2019-ben alapfokon, majd 2020 júliusában a táblabíróságon is az a döntés született, hogy változtatni kell a sorrenden.

Miután a díszfeliratot az önkormányzat nem módosította, és változatlanul maradt a színház homlokzatán, a feljelentő újabb pert indított, ezúttal az ítélet végrehajtásáért. Tavaly szeptemberben a Bukaresti Bíróság helyt adott keresetének, és a jogerős ítélet végrehajtásának elutasításáért Antal Árpád polgármestert arra kötelezte, hogy minden nap késedelemért az országos bruttó átlagbér 20 százalékának megfelelő összeget fizessen be az államkasszába. Az ítéletet mind a polgármester, mind a feljelentő egyesület megfellebbezte, a most februárban született jogerős ítélet nyomán Antal Árpádnak az államkasszába fizetendő büntetés mellett – a már említett módon: minden nap késedelemért az országos bruttó átlagbér 20 százalékának megfelelő összeg – a pert kezdeményező egyesületnek is fizetnie kell -- napi száz lejt az ítélet kiközlésétől számítva. Dan Tanasă számításai szerint, mivel 940 nap telt el a feliratról szóló ítélet kihirdetése óta, a polgármesternek összesen több mint félmillió lej büntetést kell befizetnie az államkasszába és 94 ezer lejt a perelő egyesület részére.

Megkeresésünkre Antal Árpád polgármester felidézte: az elmúlt néhány hónapban született pár olyan döntés – például Úzvölgye vagy a megyezászló kapcsán, amelyet mi igazságosnak érzünk, már-már kezdtük elhinni, hogy jogállamban élünk. Ezt követte azonban egy „szőnyegbombázás”: a városzászló, illetve most a magyar nyelvű felirat ügyében hozott ítéletek, amelyek megerősítik, hogy miközben egyik kezünkkel építkezünk, másikkal védekeznünk kell. Vannak sikereink, vannak kudarcaink is, de azt üzenjük a megélhetési provokátoroknak, hogy jogi eszközökkel nem fogják tudni korlátozni anyanyelvünk, szimbólumaink iránti szeretetünket – szögezte le a városvezető.

Ami a pénzbüntetés mértékét illeti, Antal Árpád azt mondta, még nem látták az ítélet indoklását, reméli, hogy Dan Tanasă nem jól számolt, de Romániában bármi lehetséges.

A felirat történetét felidézve kiemelte: jóhiszeműen és a törvényt betartva járt el az önkormányzat, hiszen a feliratok ügyében hozott ítélet után elhelyeztek egy táblát a színház épületén, rajta a kétnyelvű, fent a román, lent a magyar felirattal, de ez sem volt elég, a megélhetési provokátorok ezzel nem elégedtek meg, ezért a díszfeliratot is módosítani kell. Bár nem értenek egyet vele, a bírósági ítéletet kötelező végrehajtani, így most a díszfeliraton a magyar megnevezés egyelőre a román alá került – hamarosan azonban fel kell újítani a homlokzatot, ekkor pedig „székely furfanggal” keresnek megoldást a problémára: ugyanaz a felirat fog az épületre kerülni, ami a 19. században is volt – jelezte a polgármester.