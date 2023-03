Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága gyermek, testvér, nagybácsi, sógor, rokon, jó barát, a szotyori születésű sepsiszentgyörgyi

KARSAI CSABA

életének 49. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2023. március 9-én 15 órakor lesz a szotyori református temetőben

a ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Gyászoló családja

Köszönet

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik szeretett halottunk, VANCEA FERENC temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és fájdalmunkban osztoztak.

A gyászoló család

Megemlékezés

Nem múlhat el nap, hogy ne gondoljunk rád, / Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. / Múlik az idő, a fájdalom marad, / Betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt. / Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, / De bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. Fájó szívvel emlékezünk a sepsibesenyői

id. PÁLL ANTALRA halálának második évfordulóján.

Szerettei

Kegyelettel emlékezünk a berecki RÓZSA LÁSZLÓRA

halálának 6. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Elment fiatalon, fehéren, / S fekete gyászt hagyott. / Miért szakított bimbót a halál, / Mikor hervadt virágot is talál. / Bimbó voltál, édes gyermekünk, / Mikor a halál elrabolt tőlünk. / Angyal lettél, ez az egy vigaszunk. Fájó szívvel emlékezünk

a sepsiszentgyörgyi

FAZAKAS LEVENTE JÓZSEFRE halálának 6. évfordulóján. Emléke legyen áldott, nyugalma csendes.

Szerettei

Örök hiányát érezve, szeretetét, jóságát szívünkbe zárva emlékezünk

FEJÉR ANDRÁSRA

halálának első évfordulóján. A megemlékező gyászmise 2023. március 11-én, szombaton 16 órakor lesz

a hatolykai templomban. Drága emléke szívünkben él.

Szerető özvegye

és hozzátartozói

Fájó szívvel emlékezünk az illyefalvi KUTI ROZÁLIÁRA halálának 23. évfordulóján. Emléke szívünkben

örökké élni fog.

Szerettei

El nem múló szeretettel emlékezem édesanyámra, az árkosi ERŐS ROZÁLIÁRA, aki 22 éve hagyott itt minket. Azóta is nagyon hiányzol.

Fia, Gyula és családja

