Az összetartozás székely zászlaja

Egymásra találunk elszakított testvéreinkkel, és csak azért is megmutatjuk a világnak: vagyunk, s velünk mindig számolni kell! – írja v. Székely Péter, a Magyarországon Élő Háromszékiek Egyesületének elnöke abban a felhívásban, mellyel egy óriási székely szalag elkészítéséhez kér támogatást.

Egy csodálatos kezdeményezés vette kezdetét, amelyben mindannyian kimutathatjuk összetartozásunkat, azt, hogy hiába a megrajzolt határ, hiába minden elnyomás, a magyar nép mégis és akkor is összetartozik! Az egyesület szeretne egy 2 méter széles, 450 méter hosszú székely zászlót készíttetni, amelyet aztán „büszkén végigkísérhetünk az Andrássy úton Budapesten”. Azt szeretnék, hogy az 1848-as trikolór mellett a székely zászló is ott lenne a jeles napokon. Ehhez a zászlót kísérő 500 ember segítségére is szükség lesz.

A zászló ebben a méretben 2,8 millió forintba kerül, eddig összegyűlt közel 400 ezer, s a fennmaradó részre kérik a támogatást. Jóérzésű emberek segítségét kérik, „a zászló közös tulajdonunkat fogja képezni” – írja az elnök. Egy-kétezer forint ma már nem sokat ér, de ha összeadódik sok-sok ember jóakaratából, akkor egy nemes cél valósulhat meg belőle: az összetartozás zászlója, amely ingyen kölcsönkérhető lesz különböző rendezvényeken való felvonultatásra.

Hiszek a magyar emberek segítőkészségében és az együttes erőnkben, az összetartozás szándékának kifejezésében – írja v. Székely Péter. A székely zászlóért! – zárja sorait.

Támogatásokat a következő számlára várnak: Magyarországon Élő Háromszékiek Egyesülete, HU-75-10701599-72088577-51100005, a megjegyzés rovatba kérik odaírni: Székely zászló.