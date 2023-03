Mérföldkő előtt a kézdivásárhelyi múzeum

„Mindenképpen nagy dolog, hogy túl vagyunk egy fél évszázadon, és a közeljövőben az alapítónak, korábbi munkatársaimnak az álma is teljesül: új épületbe költöztetjük az intézményt. Incze László a harmincadik évforduló kapcsán készített interjúban hangsúlyozta: a múzeum jövőjét az egykori Székely Katonaneveldében képzeli el, ez szerencsére hamarosan megvalósul, bár nem lesz egyszerű folyamat. Nagy kihívás elé állít minket a költözés, már készülünk, a raktárakban lévő anyagot csomagoljuk, az állandó kiállításaink természetesen maradnak mindaddig, míg nem valósul meg a régi kaszárnya felújítása” – mondotta dr. Dimény Attila, az Incze László Céhtörténeti Múzeum vezetője.

Az igazgató kifejtette: a tágasabb épülettel nagy lehetőségek nyílnak meg előttük, gazdagabb lesz a kiállított anyag. „Helyszűke miatt a jelenlegi helyen csak a gyűjtemény egy része érvényesül, de már készítettünk felmérést, és igen, a régi kaszárnya minden egyes négyzetcentijét le tudjuk födni. A felújítás egyébként úgy történik, hogy figyelembe vették jövőbeli rendeltetését a patinás épületnek” – tette hozzá.

Ez azt jelenti, hogy már tudni, hol lesznek a kiállítótermek, illetve az intézmény adminisztratív része. „Úgy készülünk, hogy a múzeumunk a mostani trendekhez igazodjon, így nagy hangsúlyt fektetünk az interaktivitásra. A kiállított anyagaink is átfogóbbak lesznek, az új befogadó épületben lesz olyan kiállítás, melyet a Székely Katonaneveldének, illetve a Székely Határőrségnek fogunk szentelni. Ezen kívül lesz sajtótörténeti, tűzoltósághoz kapcsolódó tárlat is, hogy csak párat említsek azok közül, amiket a jelenlegi helyzetünkben nem tudunk megmutatni látogatóinknak” – magyarázta érdeklődésünkre Dimény Attila.

Az egykori városházát a későbbiekben képtárként szeretné hasznosítani az intézményvezető. „A múzeumnak jelentős, közel hatszáz darabos képzőművészeti anyaga van, ami jelenleg helyszűke miatt nincs kiállítva. Incze László óhaja is az volt, hogy az egykori városháza épületé­ben képtárt rendezzünk be. Nem csak az eddig összegyűlt anyagról van szó, ugyanis kaptunk már felajánlást képzőművészektől, akik adományoznának a múzeumnak, amennyiben tárolási és kiállítási felületet tud biztosítani számukra. Tervünk részét képezi az is, hogy a helyi kortárs képzőművészek munkáit állandó kiállítás keretében is megmutassuk a nagyközönségnek. Ennek a célnak a több mint fél évszázada múzeummá alakított épület tökéletesen megfelel, illetve Incze László mellszobra továbbra is az általa létesített intézmény udvarát ékesítheti” – fejtette ki a múzeum vezetője.

Vannak még megoldásra váró kérdések, ezek főleg az udvaron található szabadtéri kiállításokhoz kapcsolódnak. „A tűzoltókocsi-kiállítás jelenleg az intézmény udvarán található, gondolkodunk, hogy mi legyen vele. A költözés és a kiállítások elrendezése egyébként mindenképp nagy kihívás elé állít, nem hetek vagy hónapok kérdése lesz, inkább egy-két év alatt lezajló folyamat” – summázott Dimény Attila.