Egy hónapon át tartó felújítás után március elsején újranyitott a Székelyföldi Vadászati Múzeum, ahol az idei programok sorát festészeti kiállítással nyitották meg pénteken este. A vadászati közgyűjteményt bemutató intézmény idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját, az ennek kapcsán várható eseményekről Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója számolt be lapunknak.

A felújítást, festést és kisebb javításokat a tizedik évfordulós ünnepségeket megelőzően végezték el. Amint Demeter János elmondta, nem volt egyszerű a munka, a kiállított trófeák mindegyikét le kellett emelni a falakról, megtisztítani, majd ismét helyükre tenni, emiatt tartott zárva egy hónapon át a múzeum.

Az újranyitást követően ismét beindultak a gyermekprogramok, naponta két-három csoportot fogadnak, és az erdei iskola is teljes gőzzel működik. Utóbbi helyszínen is nagy munkába fogtak, ott az épület komfortjának biztosítása érdekében egy újabb kazánt kellett beszerelni. A Vadon Egyesület által működtetett Székelyföldi Lovasközpont télen is keresett volt, s tavasztól várhatóan többen fogják igénybe venni – sorolta Demeter János.

Májusban a vadászati közgyűjtemény tizedik évfordulóját ünneplik, amikor emléklappal szeretnék megköszönni azoknak a vadászoknak, akik saját trófeáikat felajánlották vagy kölcsönadták az intézménynek. Ugyanakkor egy tartalmas, tudományos jellegű konferenciát is szerveznek, amelynek témáját a vadászat adja. Egy vadászfórum keretében író-olvasó találkozót is tartanak a Nimród vadászújság szerkesztősége képviselőivel, „hiszen ők nem csupán a folyóiratot adják ki, hanem sok olyan könyv jelenik meg náluk a vadászirodalom gyűjteményéből, amire érdemes lenne odafigyelniük a vadászatot, a természetet szerető embereknek” – mutatott rá Demeter János. Megjegyezte, az évfordulós programokat még nem véglegesítették, a pünkösd előtti hétvégére tervezett események részleteiről a későbbiekben tájékoztatnak.