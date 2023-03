Könyvbemutató

ZENÉS-IRODALMI ELŐADÁS ÉS KÖNYVBEMUTATÓ. Prieger Zsolt (Anima Sound System) nőnap alkalmából Nők, eksztázisban – szentek és amazonok címmel egy különleges, alternatív zenés-irodalmi műsort mutat be Magyar Bori (Makám) énekesnővel együtt a sepsiszentgyörgyi Szimplában ma 20 órától. Az est ráadásaként Prieger Zsolt bemutatja most megjelent, Kedves Teréz! című könyvét, amely a könyvbemutató után megvásárolható.

VETÍTETT KÉPES KÖNYVBEMUTATÓ KOVÁSZNÁN. Zsigmond Enikő csíkszeredai geológus A Szent Anna-tó és Bálványosfürdő térségének túrakalauza című könyvének vetített képes bemutatójára kerül sor március 13-án, hétfőn 19 órától a kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa-termében. A csíkszeredai Tipographic Könyvkiadónál 2022-ben megjelent kötet szerzőjével Kakas Zoltán néprajzkutató, muzeológus beszélget. Az eseményen a kötet kedvezményesen megvásárolható, dedikáltatható.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház ma 18 órától és 12-én, vasárnap 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) Pintér Béla: Gyévuska című előadását játssza Hegymegi Máté rendezésében. Korhatár: 14+, jegyek a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

HAHOTA SZÍNTÁRSULAT. A marosvásárhelyi társulat március 13-án, hétfőn 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében bemutatja Megette a fene az egészet! című szilveszteri kabaréját. Énekel: Jakab Bodoni Ildikó, rendező: Kovács Levente. Jegyek elővételben az Andrei Mureșanu Színház jegypénztárában ma 16–18 óráig. Helyfoglalás a 0724 282 735-ös, a 0746 208 811-es és a 0745 139 882-es telefonszámon.

Kiállítás

Ma 18 órakor a Kovásznai Művelődési Ház kiállítótermében megnyitják Para Mária Metaforák című textilkiállítását. Megnyitóbeszédet mond Gazda József műkritikus. Közreműködnek: Bibó Balázs, Demes Judit és Somodi Ágota diákok (Kőrösi Csoma Sándor Líceum). Házigazda: Konnát Rita kulturális referens.

Mozi

A sepsisszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI műsorán ma: 16.15-től Csizmás, a kandúr (románul beszélő), 18 órától Alibi.com 2. (román feliratos), 18.45-től Ahol a folyami rákok énekelnek (magyarul beszélő), 19.45-től Titanic: 25. évforduló (román feliratos), 21 órától Fortune hadművelet: A nagy átverés (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Pil – A neveletlen királylány (magyarul beszélő), 11.15-től 101 dalmát kiskutya (románul beszélő), 15.30-tól Avatar 2. – A víz útja (román feliratos), 15.45-től A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (magyarul beszélő), 18 órától A Whitney Houston-film (magyarul beszélő), 19 órától Szirmok, virágok, koszorúk (magyar történelmi film­dráma – az 1848–49. évi szabadságharc emlékére), 20.45-től Creed 3. (román feliratos), 21 órától Alibi.com 2. (román feliratos); vasárnap: 11 órától 101 dalmát kiskutya (magyarul beszélő), 15.30-tól Avatar 2. – A víz útja (magyarul beszélő), 16.15-től A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (román feliratos), 18.30-tól Asterix és Obelix: A Középső Birodalom (román feliratos), 19 órától Lamborghini (román feliratos), 20.30-tól 80 huszár (magyar történelmi filmdráma az 1848–49. évi szabadságharc emlékére), 21 órától Sikoly 6. (román feliratos).

Hitvilág

HITERŐSÍTŐ IMAHÉT. „Ta­nuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra.” (Ézs. 1,17) A Kálnoki Unitárius Egyházközség hiterősítő imahetének az utolsó napján, ma 17.30 órától a templomban Márton Edit kökösi unitárius lelkész hirdeti az igét. Az imahét szeretetvendégséggel és tombolahúzással zárul. * A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban a héten hiterősítő istentiszteletek 18 órától: ma Csécs Márton Lőrinc torockói unitárius lelkész, esperes prédikál, fellép a Kriza János Unitárius Vegyes Dalárda Karácsony Gabriella karnagy vezényletével, szombaton Márton Edit kökösi unitárius lelkész hirdeti az igét.

NAGYBÖJTI VIRRASZTÁS. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia altemplomában a nagyböjt folyamán minden pénteken 22 órától virrasztást tartanak, mely a reggel fél hétkor kezdődő hálaadó szentmisével ér véget. Várják, hogy minél többen kapcsolódjanak be a közös imába. A mai virrasztás az eletalelekben.ro honlapon követhető.

TAVASZI BABA-MAMA BÖRZE. Szombaton 10–13 óráig a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségben az adok-veszek mellett alkotásra, beszélgetésre is szánnak időt és teret. Keresztes Erika vezetésével megismerkedhetnek számos technikával: pöttyözés, quilling, bögrefestés, emellett pedig önismereti beszélgetésre is be lehet ülni. A foglalkozásra lehet vinni egy megunt bögrét, tálkát vagy akármilyen tárgyat, az eszközöket biztosítják.

MÁRIA-KÖSZÖNTŐ ILLYEFALVÁN. Szombaton 16 órától a katolikus templomban megtartják a ­­szokásos Mária-köszöntőt.

UNITÁRIUS ISTENTISZTELET lesz vasárnap 16 órakor a kovásznai belvárosi református templomban.

MENTÁLHIGIÉNÉS ELŐADÁS.

Vasárnap 17 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia hittantermében Kondor Ágota mentálhigiénés szakember tart előadást Miért nehéz nemet mondani a gyermeknek címmel.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona (telefon: 0372 494 392) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Szombaton és vasárnap napközben a Sepsi Value Centre-ben és a Kauflandban működő gyógyszertárakat lehet felkeresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608), hétfőtől a Dózsa György utcai Ambrózia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig (vasárnap zárva) a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).

Röviden

HÓVIRÁGTÚRA. A háromszéki EKE szombaton tartja hóvirágtúráját a Setét-patak völgyében roston sütéssel egybekötve. Találkozás 10 órakor a Hatod-tetőn. Túravezető: Dukrét Lajos, telefon: 0754 099 674.

ÁRAMSZÜNET. Szépmezőn szombaton 9–17 óráig szünetel az áramszolgáltatás a főúton, a 4-es és a 7-es transzformátorállomás körzetében.