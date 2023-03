Megemlékezés

Mélységes fájdalommal köszöntött be a tavasz 2007-ben. Addig nem ismert fájdalom hasított be abba a négyes fogatba, amiben olyan jó volt menni, lenni, élni. Szeretet és ragaszkodás volt lépteink állandó ritmusa. Azóta is ott vagy minden járaton, minden utunkon. Édesapánk,

id. FODOR IMRE, soha nem hagyunk magadra!

Gyermekei

2617

Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

PALKÓ MÁRIÁRA halálának első évfordulóján. Drága emléke szívünkben él.

Szerettei

1117931

Szeretettel emlékezünk a torjai SIPOS SÁNDORRA halálának 10. évfordulóján. Emléke szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

1117934

Áldott emlékét szívünkbe zárva, kegyelettel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a brebui születésű

id. VASILE CONSTANTINRA halálának 3. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

1117932

Kegyelettel emlékezünk a székelytamásfalvi

özv. TUSA JÓZSEFNÉ

BENEDEK EMMÁRA halálának második évfordulóján.

Szerettei

20780

Szíved nemes volt, kezed dolgos, életed nehéz volt, álmod legyen boldog. Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a lemhényi születésű

VAS LAJOSNÉ FÉSÜS ANNÁRA, akit 14 éve kísértünk az esztelneki temetőbe. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei és bánatos leánya, Jolánka

4328394

Csendesen elmentél, mint a lenyugvó nap, de lelkünkben élsz és örökre ott maradsz. Fájó szívvel emlékezünk

MADÁR LUJZÁRA halálának 21. évfordulóján. Nyugodjon csendesen, emléke legyen áldott.

Szerettei

4328399

Jóságát, szeretetét szívünkben megőrizve emlékezünk a málnási GYŐRI KÁROLYRA halálának második évfordulóján. Nyugodjon békében.

Szerető családja

4328400

Kegyelettel emlékezünk a középajtai SIMON ZOLTÁNNÉ BENKŐ JOLÁNRA halálának 13. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328418

Az a szülő, aki virágot visz a temetőbe a gyerekének,

megkapta a fájdalmat egy egész életre.

Fájó szívvel emlékezem

kislányomra,

ERŐS IVETT KATALINRA halálának 14. évfordulóján.

Édesapja, Gyula és családja

4328432

El nem múló szeretettel emlékezem a drága jó testvéremre, a sepsiszentkirályi születésű TEGZŐ EDITRE (szül. IMREH) halálának első, valamint

ifj. IMREH SÁNDORRA halálának 11. évfordulóján. Pihenésük legyen csendes, emlékük áldott.

4328426

Emlékek varázsa melegíti lelkem, / Szívemben érzem őt, soha nem felejtem, / Álmok, emlékek, szép szavak, / Ez minden, ami a múltból megmaradt. Fájó szívvel emlékezünk a zaláni

SZABÓ VILMOSRA halálának első évfordulóján. Pihenése legyen csendes, drága emléke szívünkben él.

Özvegye, gyermekei

és azok családja

4328454

Az ő szívük megpihent, a miénk vérzik, a halál fájdalmát csak az élők érzik. Áldott emléküket szívembe zárva, kegyelettel és szeretettel emlékezem testvéremre,

ifj. DEMETER LAJOSRA halálának második és édesapámra, id. DEMETER LAJOSRA halálának 31. évfordulóján. Nyugodjanak békében.

Emese

4328430

Fájó szívvel emlékezünk a négy éve elhunyt

DÉSZPA ERNŐRE. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328435

Kegyelettel és szeretettel emlékezünk a szotyori

id. SZABÓ ISTVÁNRA halálának negyedik évfordulóján. Áldott emléke szívünkben él.

Szerettei

4328438

Fájó szívvel emlékezünk a cófalvi BARTHA IRMÁRA halálának 25. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328441

„Ha lelkünkben lehull egy csillag, / nyomában égő seb fakad, / de vér-rubinttól fényes útja, /örökre fáj a fény alatt.” Szomorú szívvel emlékezünk a vargyasi

ifj. SÁNTA ANDRÁSRA (Pátya) halálának 14. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328445

Csillag lett, mert szívből szeretett, / S mi úgy szerettük, ahogy csak lehetett. / Elment tőlünk, mint a lenyugvó nap, / De szívünkben él és örökre ott marad. Fájó szívvel emlékezünk az uzoni

BARABÁS ILONÁRA halálának tizenharmadik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4328451