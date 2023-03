A kommunizmus története kötelező tantárgyként be fog kerülni a kerettantervekbe – közölte a tegnapi kormányülés elején az oktatási miniszter. Ligia Deca a kommunistaellenes politikai foglyok emléknapján tette ezt a bejelentést. Elmondta, hogy a tantárgy bevezetésével „a gyermekek megismerhetik a mai demokratikus társadalomért hozott múltbéli áldozatokat”.

A kormányülésen Ligia Deca ismertette a készülő tanügyi jogszabálytervezetekbe foglalt reformok főbb célkitűzéseit. Magyarázata szerint a közoktatást szabályozó törvény tervezete három fő pillérre épül: az első az oktatás minőségének javítása és a funkcionális analfabetizmus csökkentése, a második az inklúzió és a méltányosság növelése, valamint az iskolaelhagyás csökkentése; a harmadik pillért „a világjárvány alatt és más válsághelyzetekben közösen levont tanulságok integrálása képezi”. A felsőoktatási törvény tervezetéről elmondta: célja segíteni az egyetemeket „a nemzetközi közösségekbe való beágyazódásban”, részben a hallgatók mobilitásának, részben az intézmények közötti együttműködés ösztönzésével. A tárcavezető fontosnak nevezte, hogy intézkedéseket vezetnek be az egyetemi lemorzsolódás megelőzésére és a hallgatóközpontú tanítás megerősítésére.

Az oktatási törvénytervezetekről Nicolae Ciucă kormányfő is beszélt: kijelentette, hogy ezeket előbb az illetékes minisztériumoknak kell jóváhagyniuk, de reményei szerint ez a folyamat legtöbb két héten belül lezárul, hogy legkésőbb március 23-án a kormány is elfogadja a törvénycsomagot, amelyet aztán elküldenek a parlamentnek is megvitatásra.

Nicolae Ciucă a kormányülésen nem hozta szóba a kommunistaellenes politikai foglyok napját, de közösségi oldalán közzétett üzene­tében hangsúlyozta: március 9-én azok emléke előtt tiszteleg Románia, akik szembeszegültek az elnyomó, gyilkos rendszerrel, akiknek az ország szabadsága fontosabb volt a személyes szabadságuknál. A kormányfő szerint „ismerni kell a múltat, hogy ugyanazok a hibák ne ismétlődhessenek meg, és hogy a jövőnket a szabadság és a demokrácia határozza meg. Ezért támogatom az elnyomó kommunista rendszer borzalmainak és bűneinek, a romániai gulágokat megjártak szenvedéseinek mélyreható tanulmányozását. A jövő nemzedékeinek ismerniük kell az igazságot ennek a nehéz sorsú népnek a szenvedéseiről” – írta Románia miniszterelnöke.