Mégis a városé lehet a brassói fellegvár

Adrian Câciu pénzügyminiszter a kormányülés után a G4Media hírportálnak elmondta: felterjesztőként visszavonta napirendről a két szaktárcának kedvező memorandumot, így a jövőben elkezdődhetnek a tárgyalások a brassói önkormányzattal az erődítmény átadásáról. Lépésének előzménye, hogy Allen Coliban brassói polgármester szerda este beadvánnyal fordult a kormányfőhöz, a pénzügyi, illetve művelődési miniszterhez, melyben leszögezte: minden érv amellett szól, hogy a várat a város és lakói használják turisztikai és kulturális célokra. A pénzügyi tárca kormány elé terjesztett memoranduma ugyanis a belügyi vagy az oktatási minisztériumnak ítélte volna a várat, melynek visszaszerzéséért hét évet pereskedett a brassói önkormányzat. A belügyi tárca az alkalmazottjai számára rendezett volna be kezelő- és pihenőközpontot az erődítményben, az oktatási minisztérium a brassói Transilvania Egyetemnek engedte volna át az épületet, ha megkapja; de mindkét esetben bezárták volna a helyiek előtt.

Allen Coliban polgármester tegnapi sajtótájékoztatóján épp ezt kifogásolta, hangsúlyozva, hogy a várnak – mely évszázadokon keresztül menedékül szolgált a brassóiak számára –, továbbra is a helyi közösséget kell szolgálnia. Emlékeztetett: Bukarest 2019-ben ígéretet is tett erre. A brassói várat ugyanúgy az önkormányzatnak kell turisztikai és kulturális célokra hasznosítani, ahogy más erdélyi várak esetében is teszik a helyi közösségek – érvelt, példaként Fogarast, Gyulafehérvárt, Dévát, Barcarozsnyót említve. A Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) színeiben megválasztott polgármester hangsúlyozta: ha nem történik meg az átadás, és a kormány más rendeltetést ad az értékes műemlék épületnek, a polgármesteri hivatal a közigazgatási bíróságon támadja meg a döntést. Hozzátette, hogy a hivatalnak van pénze a sürgős állagmegőrzési munkálatok elvégzésére, és amint hozzá kerül a fellegvár, uniós pályázatot is összeállít a teljes felújítás érdekében.

A helyiek érdekeit védte Bukarest ellenében Adrian Veștea Brassó megyei tanácselnök is, aki a Radio Brașov FM rádiónak elmondta: a kormányzó Nemzeti Liberális Párt (PNL) politikusaként lobbizott a kormánynál a vár megtartásáért.

A Brassó fölé magasodó erődítményről február közepén mondott le eddigi tulajdonosa, az Aro Palace Rt. szálloda- és vendéglátóipari vállalat egy, a bukaresti értéktőzsdéhez eljuttatott közleményben. A cég az 1990-es években jutott hozzá az értékes műemlék épülethez, és azután volt kénytelen megválni tőle, hogy többéves pereskedés után a legfelsőbb bíróság kimondta: az ingatlan az állam tulajdona, és a pénzügyi tárcához kerül. A brassói önkormányzat nyomatékosan jelezte, hogy igényt tart az épületegyüttesre, melyet a közösség érdekében hasznosítana, de február végén kiderült, hogy a vár sorsát rendezni hivatott pénzügyi tárcánál több minisztérium is hasonló igénnyel jelentkezett.

A brassói fellegvárat 1554–57-ben építették, majd egy tűzvész után 1618-ban újjáépítették. A Márton-hegy tetején áll, sétányokon közelíthető meg. A kommunizmusban a Securitate börtönként, majd levéltári lerakatként használta, utána középkori étterem és fegyverkiállítás működött benne.