Magyarország érdeke, hogy szomszédságában is józan, erős és igaz elvekre építő nemzetek virágozzanak – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Tőketerebesen, ahol beszédet mondott a gróf Andrássy Gyula-emlékév megnyitóján szerdán.

A nemzetpolitikai államtitkár az Andrássy-mauzóleumban mondott beszédében felidézte gróf Andrássy Gyula életének néhány jelentős állomását, kötődését szülőföldjéhez. Az igazi államférfi mintájának nevezve méltatta az egykori miniszterelnököt, és rámutatott több gondolatának máig ható üzenetére. Elmondta: Andrássy Gyula nemcsak országos szinten tudott tervezni és végrehajtani, hanem a helyi közösségekről is gondoskodott. Országos, sőt, nemzetközi jelentőségű politikus volt, egyik vezényszava pedig a reménység volt. Hangsúlyozta: a gróf reménysége jövőképünk alapja lehet, mert végső soron mindenki józan, erős és igaz elvekre építő nemzetben bízik. Magyarország érdeke, hogy ne csak határain belül, hanem a szomszédságában is ilyen nemzetek és közösségek virágozzanak – szögezte le Potápi Árpád János. Hozzáfűzte: Magyarország kormánya a gróf reménységére is építve, ezt a meggyőződést képviseli a 21. században.

A nemzetek Európájában hiszünk, ahol nem a birodalmi érdekek, hanem az állami szuverenitás jelenti az igazodási pontot és a biztos alapot – jelentette ki Potápi Árpád János. Kifejtette: Magyarország kormánya a nemzetek Európájára tekintve törekszik arra, hogy a Kárpát-medencei magyarságot cselekvő, sőt, gondoskodó közösségbe egyesítse. Elmondta: 2010-től a magyar kormány azért dolgozik a Kárpát-medencei magyarság helyi közösségeinek bevonásával, hogy nemzetünk minden tagja otthon érezhesse magát a szülőföldjén, s megerősödhessenek a helyi kötelékek. Csak erős közösségekre épülve jöhet létre az a józanság, erély és igazságosság, amiben a gróf is reménykedett – szögezte le Potápi Árpád János.