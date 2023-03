Az ötből négy vádpontban bűnösnek találta és két év 11 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte alapfokon a sepsiszentgyörgyi bíróság Tankó Vilmost, a városháza szociális igazgatóságának egykori vezetőjét, aki ellen a vádhatóság 2019-ben indított vizsgálatot először csak nemi erőszak gyanújával. Nagyjából egy év múlva emeltek ellene vádat. A vizsgálat során az ügyészség további vádpontokat is megfogalmazott: kétrendbeli hatalommal való visszaélés szexuális előnyök szerzése végett, illetve megfélemlítés és befolyásolás kísérlete. Az ítélőszék kiegészítő büntetésként több jog gyakorlásától is eltiltotta Tankó Vilmost, távoltartási kötelezettséget rendelt el az elsődleges áldozat esetében, illetve tetemes pénzbüntetést és kártérítést is jóváhagyott.