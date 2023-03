A miniszterelnök aztán arról beszélt, mennyire ügyel kormánya arra, hogy a nemek közti egyenlőséggel kapcsolatos intézkedések igazságosak és diszkriminációmentesek legyenek. Neki csak két női minisztere van, most legalább lehetett volna egy lágy, selymes hanggal megáldott (megszerkesztett) női tanácsadója, akit mondjuk Ionelának keresztelhettek volna. A műholdas navigáció (GPS) esetében is ki lehet választani, hogy férfi vagy nő mondja: mikor merre kell kanyarodni. Bár azt mondják, hogy azért lett Ion a neve, mert minket képvisel, és a „mi” románul noi, ami megfordítva Ion, aki végül is egy robot.

Szerintem a Ion valójában Iohannis elnökünk nevének rövidítése. Erre bizonyíték, hogy a miniszterelnök azt szokta visszhangozni, amit Iohannis mond. Bár az is lehet, hogy elnökünk is csak egy robot, mert úgy beszél, mint egy számítógép. Erre az is bizonyíték, hogy mikor most elment Japánba, és tárgyalt különféle magas rangú személyekkel, ott mindenki maszkot viselt, egyedül ő nem, mert a robotok nem szoktak maszkot viselni. (Bár vírust kaphatnak, és akkor újra kell programozni. Őt sem ártana.)

Miután a (mű)tanácsadó megjelenését bejelentették, azon kezdtem morfondírozni, milyen jó lenne, ha a különböző állami tisztségviselőket, bírákat, ügyészeket, katonákat is robotokkal helyettesítenék, mert akkor a kormány meg tudná szüntetni a speciális nyugdíjakat is, ugyanis a robotok nem mennek nyugdíjba, csak a szemétbe. Ha jól viselkednek, akkor esetleg egy jobb minőségű akkumulátort kaphatnának, amivel tovább élnének.

Gyerekkoromban még azt mondták, hogy a számítógép nem tudja legyőzni az embert sakkozásban. Aztán 1997. május 11-én a világ akkori legjobb sakkozója, Garri Kaszparov leült a Deep Blue számítógéppel sakkozni, és a mérkőzésen alulmaradt. Az a gép másodpercenként 200 millió lépést tudott kiszámolni. Azóta sokat változott a számítástechnika, és most olyan számítógépeket (robotokat) lehetne kifejleszteni, amelyek akár államfőket, miniszterelnököket, minisztereket, politikusokat is tudnának helyettesíteni. (Csak arra kellene vigyázni, hogy a programozók fegyverkezéssel, háborúval kapcsolatos információkat ne ültessenek be a szuper robotok agyába, hogy azok ne tudjanak háborút kirobbantani.) Ahogy a pilóta bekapcsolja a robotpilótát, amely vezeti a repülőgépet, úgy automata elnökökre lehetne bízni az országokat is. És akkor azok vezetését számítógépek végeznék, és a mi vezetőinknek nem kellene küzdeniük az álmossággal az unalmas kormányüléseken vagy a parlamentben. Helyettük robotok robotolnának.

Arra is gondoltam, hogy ezeket esetleg nem is kellene vagy lehetne megvesztegetni. A választásokat is úgy lehetne megszervezni, hogy a választók ne személyekre, hanem csak a legjobb robotfejlesztőkre szavazzanak. És ha a legjobbat választják, akkor hazájukat majd a legjobb minőségű számítógépek vezetik, korrupciómentesen.

Már egészen fellelkesedtem mindezen, mikor jött a hideg zuhany. Ugyanis kiderült, hogy a felkent tanácsadó, Ion lopott. A Fehér megyei Maroscsüged polgármesteri hivatala nyílt levelet intézett hozzá, amiben felhívták figyelmét, hogy bemutatkozásakor engedély nélkül használt fel a helyi iskola videójából származó képet. Azt írták: Kedves Ion, tanuld meg a törvényeket. Az első lecke, hogy ne tulajdonítsd el mások munkájának eredményét. (Vagyis ne lopj!) Ez csak egy parancsolat a tízből. Lehet, hogy a mesterségesintelligencia-fejlesztésben dolgozók sem ismerik a tízparancsolatot, amiből csak egy a ne lopj!

Azt is látom, hogy az Európai Bizottság és az Európa Tanács betiltotta a nagyon népszerű kínai TikTok számítógépes alkalmazást munkatársainak, arra hivatkozva, hogy annak használata információlopáshoz és kibertámadásokhoz vezethet. Most már felvetődik a kérdés: hogy idegen hatalmak nem tudnak-e beavatkozni (akárcsak most) egy olyan ország politikájába, amelyet számítógépek vezetnek mesterséges intelligenciával? Ezek után már a robotokban sem bízhatunk?

Borítókép: Impact.ro