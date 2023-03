Az első negyedórában a mezőnyben zajlott a küzdelem a Sinkovits Stadionban, aztán a vendégek magukhoz ragadták a kezdeményezést, Vasile Boția kétszer is veszélyeztetett, azonban Gabriel Bunduc mindkétszer hárított. Fél óra elteltével a házigazdák is kezdtek magukra találni, majd a 41. percben a vezetést is megszerezhették volna, Bagoly Benjámin bal alsó felé tartó lövésénél Boția a gólvonalról mentett. A Barcarozsnyó a ráadásban váratlanul előnyhöz jutott, Paul Ghetu szöglet utáni fejese a keresztlécről a hálóba vágódott (0–1). A céhes városi csapat a szünet után közel járt az egyenlítéshez, viszont Pakucs Norbert távoli lövését David Gârniță védte. Nem sokkal később a túloldalon Tankó Zsolt a büntetőterületben szabálytalankodott Adrian Voicu ellen, így a játékvezető tizenegyest ítélt, amelyet az 52. percben Raul Drugă értékesített (0–2). A folytatásban szintén a barcasági együttes játszott veszélyesebben, Nicolae Roșu próbálkozása a bal kapufáról pattant vissza. Gazda József legénysége szépíthetett volna, ám a csereként beállt Papp Levente lehetőségét a vendégek kapusa hárította. A 70. perctől a Kézdivásárhelyi SE tíz emberrel maradt, ugyanis Albu Norbert lesérült, a kék-fehér mezeseknek pedig már nem volt lehetőségük cserélni. Ezt kihasználva a 89. percben egy védelmi hibát követően Gabriel Solovăstru a jobb alsóba gurított, beállítva a végeredményt (0–3). A felső-háromszéki gárda nyolcadszor szenvedett vereséget az idényben, így már biztosan nem juthat felsőházi rájátszásba.

3. Liga, 5. csoport, 16. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Barcarozsnyói Olimpic 0–3 (0–1).

Kézdivásárhely, Sinkovits Stadion. Vezette: Dragoș Turcanu (Karácsonkő). KSE: Bunduc – Gajdó, Locotuș, Tankó, Sánta L. (Péter, 66.) – Pál (Pătrăscoiu, 59.), Bagoly (Papp, 66.), Pakucs – Kerestély (Albu N., 59.), Albu E., Bandi (Sánta T., 66.). Edző: Gazda József. Barcarozsnyó: Gârniță – David, Ghetu, Dragomir, Voicu – Toderașcu (Lupan, 90.), Drugă, Vîrlan (Alupoaie, 46.) – Ciopo (Mitroi, 58.), Roșu (Solovăstru, 86.), Boția (Ciobotea, 90.). Edző: Lucian Petre. Gólszerzők: Ghetu (45+1.), Drugă (52. – tizenegyesből), Solovăstru (89.). Sárga lap: Tankó (76.), Albu E. (83.), Papp (87.), illetve Vîrlan (13.), Alupoaie (49.), Gârniță (88.).

További eredmények: Zernesti Olimpic–Sepsi OSK II. 4–0 (gólszerzők: Șerban 48., Berloiu 51., Marinescu 54., Crihan 90+2.), Brassói Kids Tâmpa–Blejoi 5–2 (gsz.: Nechita 23., 44., 53., 90+5 – tizenegyesből, Covalciuc 72., illetve Bălașa 19., Ghinea 32.), Plopeni–Székelyudvarhelyi FC 0–0, Păulești–Brassói SR 1–2 (gsz.: Vintilă 69., illetve Ion 19., Popa 66. –

tizenegyesből).

A táblázat:

1. Blejoi 12 2 2 45–15 38

2. Plopeni 8 4 4 16–9 28

3. Barcarozsnyó 8 3 5 26–18 27

4. Brassói SR 8 2 6 22–21 26

5. SZFC 6 3 7 27–18 21

6. Kids Tâmpa 5 3 8 21–27 18

7. Sepsi OSK II. 5 3 8 23–32 18

8. Păuleşti 5 3 8 17–31 18

9. KSE 4 4 8 14–28 16

10. Zernest 4 3 9 23–35 15

A 17. forduló programja: * március 17.: Székely­udvarhelyi FC–Brassói Kids Tâmpa * március 18.: Păulești–Zernesti Olimpic, Brassói SR–Kézdivásárhelyi SE, Barcarozsnyói Olimpic–Plopeni, Blejoi–Sepsi OSK II.