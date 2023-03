A házigazda KSE kezdte jobban a szombati mérkőzést, a brassói lányok a 4. percben már tízpontos hátrányban voltak (18–8). Az első negyed teljes egészében a céhes városiakról szól, akik magbiztos játékkal próbálták feledtetni a múltheti hétközi fiaskójukat (23–14). A második szakaszt a vendégek kezdték jobban, olyannyira, hogy többször is csak három pontra voltak a háromszékiektől (36–33), majd a 19. percben Pešović duplájának köszönhetően előnybe is kerültek (39–40). Gyors kosárváltás után 41–43-ra alakult az eredmény, és Ljubomir Kolarević tanítványai kétpontos hátrányban vonultak öltözőbe. A nagyszünet jót tett lányainknak, akik a térfélcsere után a harciasabb oldalukat mutatták meg, hamar átvették a kezdeményezést és a mérkőzés irányítását (61–52). A találkozó utolsó tíz perce kiélezett csatát hozott, de a továbbra is jól teljesítő kézdivásárhelyieket már nem lehetett beérni, így lányaink 80–67-re nyertek.

A meccs legeredményesebb játékosa a brassói Pešović volt, aki 23 egységgel zárt, tőlünk viszont ketten is közel jártak a dobóteljesítményéhez. A KSE-től Ćorda 22 ponttal – ebből hat tripla –, míg Mitrović 22 ponttal és 12 lepattanóval fejezte be a meccset. Utóbbi mellett Wilson is dupla duplát jegyzett, hiszen 14 leszedett labdával és 10 ponttal vette ki részét a mieink kilencedik bajnoki diadalából.

Női kosárlabda Nemzeti Liga, 21. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Brassói Olimpia 80–67 (23–14, 18–29, 20–9, 19–15). Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Közel 250 néző. Vezette: Vlad Dumitrescu, Alexandru Sandu, Csíki Zsolt. KSE: Ćorda 22/18, Mitrović 22/12, Wilson 10, Biszak 7/3, Bara-Németh 5/3–Hawks 8, Marthi, Lénárt, Nagy, Kozman 2, Domokos 4. Edző: Ljubomir Kolarević. Brassó: Pešović 23/9, Nan, Voica-Nagy 7/3, Armanu 16/9, George 13–David, Masic 6/6, Pricop, Pașca, Frîncu 2, Nistoroiu, Florea. Edző: Dan Calancea.