A csütörtöki újrajátszás dönt a felsőházi rájátszás hatodik helyéről, miután vasárnap a Sepsi OSK és az FC U Craiova is egygólos vereséget szenvedett. A háromszéki csapat az FCSB vendégeként Bukarestben, míg az olténiai együttes az FC Hermannstadt otthonában Nagyszebenben maradt alul a SuperLiga alapszakaszának 30., utolsó fordulójában. A táblázatban továbbra is egy pont a Dolj megyei alakulat előnye.

Ellenségesen fogadták a székelyföldi csapatot a fővárosban egy nappal a mérkőzés előtt: ismeretlenek tojással megdobálták a háromszéki klub autóbuszát a szálláshelyen. Rövid időn belül ez már a második eset, hogy az ellenfelek szurkolói a találkozó előtt ellenséges gesztusokhoz folyamodnak. Február 28-án a Farul drukkerei az éjszaka közepén tűzijátékot rendeztek a szálloda mellett.

A Nemzeti Arénában az első félidőben a házigazdák akarata érvényesült, a letámadásokkal rendre hibákra kényszerítették a sepsiszentgyörgyi együttest. A labdát többet birtokló bukaresti gárda már a 6. percben vezetést szerezhetett volna, azonban Niczuly Roland hatalmas bravúrral védte Andrea Compagno lehetőségét. Az FCSB aztán a 21. percben egy óriási védelmi hibát kihasználva előnybe került, Tamás Márk tévedése után Darius Olaru előkészítését Octavian Popescu a hálóba gurította (1–0). A folytatásban szintén a fővárosi csapat veszélyeztetett, Florinel Coman szabadrúgását Niczuly magabiztosan védte. A vendégek első helyzetére a 40. percig kellett várni, akkor Ion Gheorghe távoli lövését védte Ștefan Târnovanu.

Szünetben Cristiano Bergodi vezetőedző hármat cserélve igyekezett hatékonyabbá tenni a játékot, ám a Sepsi OSK képtelen volt az újításra, még úgy is, hogy a második félidőben az FCSB visszahúzódott. A második félidőben Compagno kétszer is fejjel próbálkozott, ám Niczuly mindkétszer hárított, míg a túloldalon Nicolae Păun megpattanó lövése Risto Radunović lábáról az oldalhálóba vágódott, majd a csereként beállt Alexandru Tudorie próbálkozását fogta a fővárosi kapus. A hajrában a bukaresti alakulat a mérkőzést tördelve megőrizte előnyét, így a Sepsi OSK az odavágóhoz hasonlóan a visszavágóban is egy góllal kapott ki a rekordbajnoktól, amely a harmadik helyen zárta az alapszakaszt.

SuperLiga, alapszakasz, 30. forduló: FCSB–Sepsi OSK 1–0 (1–0).

Bukarest, Nemzeti Aréna, több mint 10 ezer néző. Vezette: Horațiu Feșnic (Kolozsvár). FCSB: Târnovanu – Radunović, Cristea, Dawa, Sorescu – Olaru (Tamm, 85.), Șut, Edjouma (Ov. Popescu, 69.) – Popescu, Compagno, Coman (Miculescu, 80.). Sepsi OSK: Niczuly – Ciobotariu (Niňaj, 46.), Bălașa, Tamás (Dimitrov, 46.), Dumitrescu – Aganović, Păun (Papa, 82.), Matei, Gheorghe (Francisco Júnior, 46.) – Šafranko, Rondón (Tudorie, 62.). Vezetődző: Cristiano Bergodi. Gólszerző: Oc. Popescu (21.). Sárga lap: Ciobotariu (2.), Gheorghe (35.), Niňaj (83.).

További eredmények: FC Botoșani–Mioveni 1–1 (gólszerzők: Mutombo 12., illetve Rusu 88. – tizenegyesből), Universitatea Craiova–Aradi UTA 2–1 (gsz.: Marković 52., Koljić 65., illetve Batha 39.), FC Argeș–FC Petrolul Ploiești 0–1 (gsz.: Grozav 40.), FC Farul Constanța–FC Rapid 2–1 (gsz.: Artean 21., Mazilu 50., illetve Sefer 14.), FC Hermannstadt–FC U Craiova 1–0 (gsz.: Henriques 69. – öngól).

A táblázat:

1. Farul 19 7 4 54–28 64

2. CFR 19 3 7 50–28 60

3. FCSB 17 6 7 51–35 57

4. Craiova 16 6 8 37–27 54

5. Rapid 15 7 8 40–26 52

6. U Craiova 11 7 11 34–29 40

7. Sepsi OSK 10 9 9 43–30 39

8. Petrolul 11 3 16 28–44 36

9. Kolozsvár 8 10 11 25–33 34

10. Voluntari 8 9 12 27–31 33

11. Hermannstadt* 11 8 11 30–29 32

12. Botoșani 7 11 12 29–44 32

13. Târgoviște 7 10 12 31–41 31

14. Arad 6 9 15 29–41 27

15. Argeș 6 9 15 21–41 27

16. Mioveni 4 10 16 23–45 22

* 9 büntetőpont levonva

A január 29-én, a vendégszurkolók magyarellenes megnyilvánulásai miatt lefújt Sepsi OSK–FC U Craiova mérkőzést csütörtökön 21 órától játsszák újra a Sepsi OSK Arénában.