Rányomta bélyegét a háromszéki csapat játékára, hogy legutóbb hat hete játszott bajnoki mérkőzést, viszont az első negyedórában így is tartotta a lépést a címvédővel, amely aztán a 16. percben Roman Szavcsenko révén vezetést szerzett (1–0). A házigazdák az első harmadban növelték előnyüket, a 19. percben Jevgenyij Szkacskov továbbította a korongot a kapuba (2–0). A második játékrészt szintén a csíkszeredai alakulat kezdte jobban, Ilja Krikunov is feliratkozott a gólszerzők közé (3–0), majd nem sokkal később David Stach zörgette meg a hálót (4–0). Válaszként Pelle Torstensson vezetőedző időt kért, ami hatékonynak bizonyult, ugyanis ezt követően a vendégek szépítettek, Vitalij Karamnov előkészítését Márton Koppány értékesítette (4–1). A hazai gárda még ebben a felvonásban visszaállította a négygólos különbséget, ezúttal Részegh Tamás volt eredményes (5–1). Az utolsó harmadban a háromszéki együttes akarata érvényesült, amely két emberelőnyt is kihasznált, a 45. percben Szergej Pajor, majd az 52. percben Bíró Ottó lövése talált utat a kapuba (5–3), azonban a hátralévő időben Jeff Paul legénysége megőrizte előnyét.

Eredmény: Csíkszeredai Sportklub–Háromszéki Ágyúsok 5–3 (gól­szerzők: Roman Szavcsenko 16., Jev­genyij Szkacskov 19., Ilja Krikunov 21., David Stach 23., Részegh Tamás 31., illetve Márton Koppány 25., Szergej Pajor 45., Bíró Ottó 52.). (miska)