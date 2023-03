Péntektől vasárnapig Izvorani-ban tartották meg az U15-ös és U19-es korosztály számára kiírt asztalitenisz Román Kupát, amelynek mezőnyében ott voltak a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK, a Sepsi ISK és a Sepsi-SIC pingpongozói is. A céhes városiak mindkét korcsoportban képviseltették magukat, a háromszékiek legjobb eredményei is az ő nevükhöz fűződnek. A kisebbek között Kovács Kristóf és Canea-Kocsis Abigél túljutott a csoportkörön és a főtáblára való bejátszáson, de a legjobb 32 között búcsúztak. Mellettük Balázs Boglárka és Simó Éliás Máté volt érdekelt ebben a korcsoportban, de számukra a csoport jelentette a végállomást. Az U19-esek megmérettetésén Ionuț Chelmuș és Canea-Kocsis András a főtáblás küzdelem első körében kapott ki, a mindössze 14 esztendős Kovács Kristóf azonban a nyolcaddöntőben fejezte be menetelését. Csapattársa, Farkas Yvett is a legjobb tizenhat között zárt, őt a későbbi győztes ejtette ki.

A Sepsi ISK-tól Bokor Balázs és Urus Kristóf csoportmásodikként jutott tovább – előbbi beverekedte magát a főtáblára ahol az első körben kiesett, utóbbi a selejtezőben búcsúzott –, Jakabos Andor a csoportban fejezte be hétvégi szereplését. A Sepsi-SIC egy sportolóval vett részt a kupaversenyen, Márton Ádám a legjobb harminckettőben végzett. A megyeszékhelyiek mindannyian az U19-es korosztályban álltak asztalhoz.

Pontegyenlőség az élmezőnyben

A Hakuna Matata és a Erege Bár is 16 pontnál jár a háromszéki amatőr asztalitenisz-bajnokságban, miután mindkét csapat megnyerte a 19. fordulóbeli meccsét. Az eredmények: Kézdi Pong–2 Dan San 4–5, Seth Team–CFTuning 6–3, Erege Bár–Nagyajta 8–1, Topspin–Hakuna Matata 2–7, Iron Will–Backspin 0–9, Unikum–Vaskéz 1–8, Rákosi Törekvés–Infinity Kovászna 8–1. Az élmezőny: 1. Hakuna Matata (108–45) 16 pont, 2. Erege Bár (123–35) 16 pont, 3. Seth Team 14 pont, 4. Vaskéz 12 pont, 5. CFTuning 11 pont. A 20. forduló meccsei (ma, Topspin Terem): Erege Bár–Topspin, Hakuna Matata–2 Dan San, Backspin–Vaskéz, Kézdi Pong–CFTuning, Unikum–Rákosi Törekvés, Seth Team–Infinity Kovászna, Nagyajta–Iron Will. (tibodi)