Bodzavidéki gazdák találkozója

A találkozóra meghivták a megye összes mezőgazdasági hivatalának képviselőjét, a fő téma az új vidékfejlesztési stratégia ismertetése volt, de emelett a mezőgazdaságot érintő számos kérdést átbeszéltek.

Az APIA igazgatója és a megyei vidékfejlesztési hivatal képviselője az új vidékfejlesztési stratégiába foglalt APIA-s támogatásokat és az idén nyártól induló vidékfejlesztési pályázatokat ismertette. A megyei környezetvédelmi hivatal igazgatója a vadkárokra vonatkozó új törvényi előirásokról beszélt. Az állategészségügyi hatóság képviselője a fülszámozás és a nyilvántartások farmszintű vezetésének fontosságáról tartott előadást. A hegyvidéki ügynökség képviselője a hazai költségvetésből finanszírozott, nemrég zárult Hegyvidéki beruházások támogatása program eredményeit mutatta be.

A találkozón jelen volt a Brassó megyei, Măgurelén található gyepkutató intézet igazgatója is. Ő a virágospataki szarvasmarhatartók egyesületével kötött gyepfeljavító szerződést (legelőtakarítás, gyepszellőztetés, felülvetés a vidéknek megfelelő fűfélékkel), előadásában ezen tevékenységet illető kutatásainak eredményeiről beszélt. A marosvásárhelyi bikaállomás (Semtest) szakembere a fagyasztott szaporítóanyag használatának fontosságát emelte ki, hangsúlyozva, hogy nem szabad spórolni a fagyasztott ondó árán, mert ha drágább is, jó befektetés, amely idővel többszörösen megtérül az utódok által termelt tej és hús értékesítésekor.

Barabási államtitkár arról beszélt, hogy a hegyvidéki beruházások támogatási programját a nyártól újra szeretnék indítani, és most a fő hangsúlyt a körzeti kisvágóhidak létesítésére fektetnék. Örömmel újságolta, hogy a közeljövőben a gyapjú értékesítése is megoldódik, a napokban szerződést írtak alá állami támogatásra egy fehér megyei vállalkozóval, aki nagy kapacitású gyapjúfeldolgozó üzemet létesít.

A kötetlen beszélgetéseken a gazdák felrótták a telekkönyv hiányát a térségben, ami nehezíti a pályázást, hiszen nem tudnak olyan intézkedésekre pályázni, amelyek építkezést is magukban foglalnak. Ugyanakkor a gazdák nagyon hiányolták egy pályázatíró cég jelenlétét, ezzel magyarázták, hogy eddig aránylag kevesen pályáztak a különböző vidékfejlesztési intézkedésekre. A találkozó közös ebéddel és ismerkedéssel zárult.