A nagyszámú érdeklődőt és a megjelent képzőművészeket házigazdaként Dimény Attila múzeumvezető köszöntötte, és arról beszélt, hogy idén a magyar forradalom és szabadságharc kitörésének 175., valamint Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójára is emlékezünk. A múzeum a Petőfi-emlékévhez csatlakozva az ünnepi tárlat témájaként nemzeti költőnk alakjának megidézésére kérte fel a háromszéki és Brassó megyei magyar alkotókat. Az emlékévet Kovászna Megye Tanácsa is támogatja, ezért Tamás Sándor megyeitanács-elnök is köszöntötte a jelenlévőket. Tamás Sándor emlékeztetett arra, hogy több mint száz évvel ezelőtt éppen ebben a teremben állították ki – a városi tanács egykori nagytermében – nagy pompával elődeink a Rudolf Kórház udvarán megtalált, Gábor Áron azóta is egyetlen ágyúját. Azt is elmondta, hogy ez az ünnepi tárlat a kezdő eseménye a Kovászna Megye Tanácsa által elindított Petőfi 200 rendezvénysorozatnak. „Nekünk, magyaroknak március 15. a nemzeti szabadság ünnepe” – hangsúlyozta Tamás Sándor.

A 34. ünnepi kiállításon harminc háromszéki és brassói képzőművész negyvenegy alkotása került közszemlére. Az idei kiállítók: Albert Levente, Balázs István, B. Hajdú Enikő, Éltes Barna, Hervai Katalin, Koszta Ervin, Miklóssy Mária, Petrovits István, Simó Enikő és Vargha Mihály Sepsiszentgyörgyről, Ábrahám Imola, Ábrahám Jakab, Csutak Levente, Bar­tha Árpád, Bartha Bíborka, Jakabos Olsefszky Imola, Mattis-Teutsch Waldemar és Vetró-Bodoni Sebestyén András Brassóból, Deák M. Ria és Deák Barna Kovásznáról, Ilés Muszka Rudolf a magyarországi Veresegyházáról, Székely Géza Csernátonból, Gábor Balázs, Nagy Lajos, Sárosi Csaba, Sárosi Mátyás Zsolt, Szabó Kriszta, Szász Edit Melinda, Vajna László Károly és Vetró András Kézdivásárhelyről.

A kiállítást Borcsa János irodalomkritikus nyitotta meg és olvasta fel az erre az alkalomra írt Előhang a Petőfi-tárlathoz című esszéjét, majd Jakab Nóra, a Nagy Mózes Elméleti Líceum X. osztályos tanulója, a Zúg Március szónokverseny második helyezettje mondta el ünnepi beszédét. A megnyitón közreműködtek: Józsa Irén nyugalmazott magyartanár és Nagy-Babos Tamás magyartanár, valamint a Cantus kamarakórus Fórika Balázs karnagy irányításával (zongorán kísért Héjja Ágnes zenetanár).

A kiállítást április 4-éig lehet megtekinteni.