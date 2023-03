Aki pályázni akar, igyekezzen

Következő írásunk

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fellebbviteli bizottsága a múlt héten nagyot rúgott a sepsiszentgyörgyi csapatba, és elrendelte, hogy újra kell játszani a Sepsi OSK–FC U Craiova labdarúgó-mérkőzést, amelyet félbeszakított a játékvezető, pedig nem is kellett volna, mert azon nem rasszista, csak xenofób megnyilvánulások történtek. Nincs is már messze innen az a következtetés, hogy Romániában nyugodtan lehet magyarellenes rigmusokat ordibálni a stadionokban, de máshol is.