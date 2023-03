Petőfi után: szabadon!

Története és lelke van minden dalnak, amely közönség elé kerül. Így van ez Petőfinek A XIX. század költői című versével, amelyet Farkas Tamás Zoltán zenésített meg.

– A dal onnan indul, hogy 1995-ben megzenésítettem A XIX. század költői...-t – meséli Farkas Tamás Zoltán –, 2005-ben vettük fel egy szál gitárral, énekkel, és 2006-ban megszólalt zenekarral a magyar Parlament előtt is. Nagyon sokáig elő-előkerült ez a dal baráti társaságban is, mindenkinek tetszett. Amikor tavaly megtudtam, hogy idén Petőfi-év lesz, akkor gondoltam, hogy e vers kapcsán kellene keresni hasonlókat. Inkább feldolgozásokban gondolkodtunk, az volt a cél, hogy a fiatalokhoz eljuttassuk ezt a szellemiséget. Az idősebbek könnyebben azonosultak a régebbi dalokkal – például Befordultam a konyhára, Távolból –, de a mai fiatalok nem igazán ismerik sem Petőfit, sem ezt a szellemiséget. Viszont egy modern hangszereléssel a fiatalokhoz is eljut a vers, innen jött az ötlet, hogy átdolgozzunk régi klasszikusokat. Így született két saját dalunk és tizenegy feldolgozás. A műfajokat tekintve a műsorban megtalálható a blues, rock and roll és reggae is. Nekem fontos, hogy a felnövő mostani nemzedék ne csak a telefont nyomkodja, hanem a zene által értéket is kapjon.

Hozzátette, készül a nagylemezük, már felvették mind a tizenhárom dalt. A koncerten meglepetések is várhatóak, videó­klipjüket először mutatják be élőben. Céljuk, hogy Erdély-szerte mindenhova eljussanak a produkcióval, számukra legfontosabbak a székely városok és a Petőfivel kapcsolatos kulturális rendezvények.