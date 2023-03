A Székely Nemzeti Múzeum Géniuszok a hősök mögött című tárlatának célja, hogy megjelenítse az 1848–49-es szabadságharc háromszéki eseményeit, önvédelmi harcát és az ellenálláshoz szükséges hadiipar megszervezését, ugyanakkor a forradalom hátországának történéseit, a hősök mögötti géniuszokat, az önfeláldozó módon megnyilvánuló közösséget, a női szerepeket is ki szeretnék domborítani – közölte tegnap az intézmény. A megnyitóra novemberben kerül sor.

A múzeum Kós Károly által tervezett ikonikus épület­együttesének újbóli megnyitását novemberre tervezi az intézmény, új szemléleti és módszertani alapokra helyezett kiállításokkal várják majd a látogatókat. A közlemény említi, hogy a Székely Nemzeti Múzeum 2021-ben sikeresen pályázott a Magyar Géniusz Programban, és az elnyert összeget első időszakos kiállításának létrehozására, a Géniuszok a hősök mögött című tárlatra fordítja, mely megújult szemlélettel és teljesen újragondolt kiállításrendezési koncepcióval nyit majd a nagyközönség felé. Az újszerű témakezelés és megjelenítés az erdélyi magyar muzeológiában újdonságként tálalt egyedi megközelítéssel társul: a háromszéki önvédelmi harc megszervezését kiemelten közösségi szempontból vizsgálja és mutatja be. Kiemelt hangsúlyt kap majd a kiállítás múzeumpedagógiai hasznosítása is, hiszen a múzeum évek óta arra törekszik, hogy minden korosztályt részvételre, interaktivitásra ösztönözzön a hazaszeretetre nevelés, a nemzeti identitás megerősítése, a nemzeti összefogás történelmi szerepének és a példaképek fontosságának felismertetése mellett. Az intézmény ígéri, a megnyíló korszerű kiállítás a törzs­közönség és új látogatói számára is valódi közösségi eseményt nyújt. (szekeres)