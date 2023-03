Elhalálozás

Megtört szívvel értesítjük mindazokat, akik ismerték és szerették, hogy az orbaiteleki születésű sepsiszentgyörgyi

NAGY ANDRÁS

volt I. A. M. E.-alkalmazott

életének 69. évében

2023. március 12-én rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése március 15-én 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temetőben.

Gyászoló családja

Köszönet

Köszönetemet fejezem ki mindazoknak, akik drága férjem, id. BARTÓK ­ÁGOSTON ÁRPÁD temetésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek és a nehéz percekben ­mellettem álltak.

Bánatos felesége

Hálás szívvel köszönjük a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház onkológiai osztálya dolgozóinak és dr. Hajdu Károly Adrian orvosnak, amit odaadással tettek, kedvességgel éjjel-nappal azon fáradoztak, hogy édesapánkat, a medgyesi

BIRTAN JENŐT súlyos betegségében ápolják, fájdalmait enyhítsék, utolsó napjait, óráit megkönnyítsék. A jó Isten fizesse és áldja meg munkájukat.

Lányai: Margaretta, Magdolna és felesége, Margit

Megemlékezés

„Egy percig még ha láthatnám, / Ezért mindenem odaadnám. / Szavakba önteni nem lehet, / Egy darab a szívemből elveszett.” Szeretetét, jóságát örökre szívünkbe zárva, mély fájdalommal emlékezünk a drága jó édesapánkra, a szotyori

id. GYÖRBIRÓ JÁNOSRA halálának negyedik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott. Találkozunk majd valahol valamikor.

Gyermekei és azok családja

Fájó szívvel emlékezünk ­KERTÉSZ CSABÁRA halálának 15. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Minden betegséget csendben eltűrtél, panasz nélkül befelé könnyeztél. Egy éve, hogy

id. KOZMA LÁSZLÓ fáradt teste, beteg lelke örök nyugalomra tért. Reménység volt

az élete, legyen áldott

csendes pihenése.

Élettársa

Fájó szívvel emlékezünk a felsőrákosi id. JÁGER IMRÉRE halálának 10. évfordulójára. Szívünkben örökké élni fog.

Szerettei

Azok a szeretteink, akik már előrementek, bár számunkra láthatatlanok lettek, bármikor érezhetjük őket, hiszen a szívünk az a hely, ahol örök nyugalomra tértek. Emlékezünk a sepsikőröspataki SÁNTHA JULIANNÁRA (szül. SZÉP) halálának ­hatodik évfordulóján.

Szerettei

Nem vársz már minket ragyogó szemekkel, / Nem örülsz már nekünk szerető szíveddel. / De hisszük, hogy égi otthonodban békére leltél, / Hisz te a jónál is jobbat érdemeltél. Kedves emléked szívünk őrzi, s mindenért, mi voltál, örök hálánk. Fájó szívvel emlékezünk VERESS ­VINCÉRE halálának 11. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

Tudjuk, hogy nem jöhet, mégis egyre várjuk, / Enyhíti hiányát, ha álmainkban látjuk. / Az ész megérti, de a szív soha, / Hogy egyszer majd mi is elmegyünk, ahol ő van, oda. Az élet múlik, de akit szeretünk, arra életünk végéig könnyes szemmel emlékezünk.

Fájdalommal emlékezünk BOTH ­ILONÁRA halálának második évfordulóján.

Nyugodj békében.

Bánatos özvegye,

fia és élettársa,

testvérei és azok családja

Kegyelettel és örök hálával emlékezünk az uzoni

VASS MIHÁLYNÉ

TÓTH ROZÁLIÁRA

halálának 24. évfordulóján.

Emléke legyen áldott, ­pihenése csendes.

Szerettei

