Budapesti légijárat is indul a vidombáki repülőtérről

A Dan Air az első cég, amely rendszeres járatokat jelent be a Brassó megyei új repülőtérről, amelynek átadását több halasztás után 2023 június 15-ére tűzték ki. Korábban még csak annyit lehetett tudni, hogy a légikikötőt egy Tarom-gép fogja felavatni, június 17-től pedig Törökországba és Krétára indulnak charter-járatok Vidombákról a nyári üdülőszezon ideje alatt. A Boardingpass.ro repülési szakportál azonban azt írta, hogy a Dan Air (volt Just Us Air), amelynek gépei korábban más légitársaságokat szolgáltak ki, hat ország nyolc városába indít rendszeres járatokat június közepétől. Ezek a következők: Budapestre keddenként és vasárnaponként, Barcelonába minden kedden, Brüsszelbe minden szerdán, Nürnbergbe és Stuttgartba csütörtöki, Londonba pénteki napokon, Münchenbe szombatonként, Milánóba hétfőnként mennek-jönnek a társaság Airbus A320-as típusú gépei. A budapesti kivételével egyelőre minden más járat hetente egyszer közlekedik majd, de ha nagyobb lesz az igény, bővíthetik a forgalmat – írja a Boardingpass, amely azt is közli, hogy a céget Dan Iuhas repülőgép-kapitány alapította 2017-ben, és korábban több európai és közép-keleti légitársaságot (Air Serbia, Transavia, Wizz Air stb.) szolgált ki saját gépeivel és személyzetével.

A Dan Air jelenleg három Airbus A320-as és egy Airbus A319-es repülőgéppel rendelkezik, az Airbus A320-as gépen 174 utas számára van hely, ebből 162 a turistaosztályon található, 12 pedig a nagyobb kényelmet nyújtó business részlegen. A járatokat nemsokára hivatalosan is bejelentik, és a jegyek lefoglalása is lehetővé válik a közeljövőben.