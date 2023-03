Folytatják az elkezdett beruházásokat

A március 15. alkalmából Székelyföldre látogató Potápi Árpád János ma Kézdivásárhelyen tart beszédet az ünnepi rendezvényen, tegnap Sepsiszentgyörgyön az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 175. évfordulója, valamint a Petőfi-bicentenárium alkalmából a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet Petőfi emlékezete és az 1848-as ereklyék Háromszéken című kiállítása előtt nyilatkozott a sajtónak. A nehezebb gazdasági helyzetre való tekintettel új, nagy beruházások elkezdésében idén egyelőre nem gondolkodnak, de minden, a magyar állam támogatásával elkezdett munkát befejeznek, torzón nem marad semmi. A Háromszék kérdésére azt mondta: az oktatási-nevelési támogatás nemrégiben bejelentett jelentős emelése nem megy más külhoni program rovására, erre a magyar kormány biztosította a szükséges forrásokat. Mint ismert, a támogatás értéke 22 400 forintról 100 ezer forintra nő a 2023–2024-es tanévbe beiratkozó diákok számára. A nemzetpolitika fő célja továbbra is a magyar intézményrendszer, a magyar közösségek megerősítése, ezt folyamatosan kell végezni – hangsúlyozta Potápi.

Ami a gazdaságfejlesztési programot illeti, annak lebonyolításáért a Külhoni és Külgazdasági Minisztérium felel, a magyar kormány szeretné ezt folytatni, de ez a román féllel való egyeztetést követeli meg, remélik, hogy Bukarest is engedékenyebb lesz, hiszen a támogatott vállalkozások is itt vannak bejegyezve, itt fizetnek adót, a román gazdaság érdeke is ez.