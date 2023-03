A jóhiszemű, egyszerű román emberek a saját testükkel védik meg az úzvölgyi katonai temetőben felállított betonkereszteket, sőt, életüket is adják, ha szükséges – közli a Nemzet Útja Egyesület és a Szent György Vértanú Ortodox Keresztény Testvériség. Törekvéseiket más román nacionalista szervezetek is támogatják – hangzott el a két említett szervezet tegnapi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján. Ugyanott kiderült, hogy Dormánfalva önkormányzata semmisségi folyamodvánnyal fordul a legfelsőbb bírósághoz a keresztek eltávolítását elrendelő jogerős bírósági ítélet kapcsán.

A sajtóértekezleten Mihai Tîrnoveanu, a Nemzet Útja, illetve Dan Ciprian Grăjdean, az ortodox testvériség elnökei fejtették ki álláspontjukat, helyenként igen zavarosan, el-elkalandozva az úzvölgyi hadi temetővel kapcsolatosan, többszörösen hangot adva saját és szervezeteik békés szándé­kainak. A hosszas magyarázat, érvelés során azonban (több sértő, sőt, megalázó jelző mellett) durva vádaskodások is elhangzottak „egyes szélsőséges magyaroknak, az RMDSZ és egyes képviselőinek”, valamint Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és Magyarországnak címezve.

A tájékoztatón a két szervezet részéről többen népviseletben jelentek meg, az értekezlet pedig imával és a román himnusz eléneklésével kezdődött. Ezt követően Tîrnoveanu elmondta, hogy noha sokan örvendtek a bákói táblabíróság ítéletének (melyben az építési engedély megsemmisítését, valamint a román katonák törvénytelenül felállított emlékműve és az ötven ortodox betonkereszt eltávolítását rendelték el, jogerősen – szerk. megj.), de az a helyzet, hogy az ítélet csak „többé-kevésbé jogerős”. Dormánfalva polgármestere ugyanis semmisségi folyamodványt készül benyújtani a Legfelsőbb Ítélő- és Semmitőszékhez, amint kézhez kapják a táblabíróság indoklását. A maguk részéről imádkoznak, hogy az elöljáró sikerrel járjon.

Az elnök ezt követően hosszasan ecsetelte, hogy egyes RMDSZ-es politikusok tévednek, amikor a 2019 előtti állapotban szeretnék viszontlátni a temetőt. A sírkert első ismert állapota az 1926-os (a Hősök Kultusza Társaság kezdeményezésére létrehozott nemzetközi temető), amelyet 1994-ben magyar szélsőségesek takarítás címén felszámoltak, eltüntetve minden emlékét, majd a magyar kormány támogatásával, engedélyek nélkül elhelyezték a hatszáz fakeresztet az Úz völgyében elesett osztrák-magyar katonák emlékére. Tîrnoveanu ennek kapcsán elmondta, hogy ők nem a helyiekkel, nem az RMDSZ-szel, de nem is a magyarsággal állnak háborúban, hanem Magyarországgal. Az RMDSZ ugyanis Magyarország segítsége nélkül „szinte nulla lenne Romániában”, hiszen a hatszáz magyar kereszt felállítását is a magyar hadügyminisztérium finanszírozta, legalábbis részben. Meglátásuk szerint Dormánfalva önkormányzata a román nacionalista szervezetekkel egyetemben egyrészt 1994-ben elnézően viselkedett a magyar szélsőségesekkel szemben, 2019-ben pedig visszaállították az eredeti állapotba a nemzetközi haditemetőt.



Jótékonykodásról beszélnek

A tájékoztató további részében mindkét elnök részletekben menően ecsetelte, az emlékműnek és az ortodox betonkereszteknek igenis helyük van a temetőben, „függetlenül attól, hogy hány román katona nyugszik ott”. Csak egyes „retardáltak” gondolják úgy, hogy a román katonák nem érdemlik meg, hogy emlékművük legyen, mint minden más nemzet fiának, aki hősi halált halt ott – érveltek, megemlítve, hogy olyan „félkomikus” figurák, mint Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, azon fáradoznak, hogy a román parcellát elköltöztessék. Kitértek a 2019. július 6-i eseményekre is, kifejtve: ellentétben az utólag lezajlott félretájékoztatás-sorozatban állítottakkal, a több ezer román csak gyászmisére érkezett, nem rongáltak, nem bántottak senkit, a szélsőséges magyarok engedély nélküli ellentüntetést szerveztek Hargita és Kovászna megye tanács­elnökeivel az élen. Szervezeteik jótékonykodásait hozva fel érvként cáfolták, hogy szélsőségesek lennének, és értetlenül állnak a magyar szélsőségesek által gerjesztett gyűlölet előtt. Szerintük csak a szabadkőművesek vagy a sátánisták képesek kereszteket eltávolítani, igaz keresztények nem. Ennek kapcsán hangzottak el az Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek címzett durva sértések.

Nem hagyhatják, hogy az országot bárki szembeköpje, így Magyarország sem – szögezték le, hozzátéve: nem értik, hogy a román hatóságok, intézmények miért tűrik el a törvénytelenségeket, illetve hogy a magyar szélsőségesek újból és újból gyűlöletet szítanak. Hangsúlyozták továbbá, hogy amennyiben az emlékmű és a keresztek lebontására sor kerül, akkor ott lesznek a temetőben, térden imádkozva a keresztek előtt, és ha kell, testükkel állnak ellent a buldózereknek. Állításuk szerint politikai nyomásra indultak a perek is, és ezt a Bákó megyei prefektus is elismerte, Tîrnoveanunak, „sírva és reszketve” mondta, hogy kényszerűségből támadta meg a közigazgatási bíróságon a dormánfalvi önkormányzat döntéseit. Emellett az RMDSZ folyamatos politikai nyomást gyakorolt korábban is, hogy a dormánfalviak ne kapják meg az összes jóváhagyást az építkezéshez. Az is elhangzott, hogy a hadügyminisztériumhoz fordulnak, hogy a szaktárca vegye gondnokságába a nemzetközi haditemetőt.