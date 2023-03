Egy régi tízforintos üzenete

Olvasnivalónak sem utolsó. „Ezen pénzjegy minden magyar álladalmi és közpénztárakban tíz ezüst forint gyanánt, három huszast egy forintra számítva, elfogadtatik, ‘s teljes névszerinti értéke a’ közállomány által biztosíttatik. B u d a – P e s t, september 1-jén, 1848.” Aláírja: „Kossuth Lajos pénzügy-miniszter”. A szöveg a papírbankó közepén van, a cirkalmas Tíz forint felirat alatt. De a díszes keretet is érdemes megnézni: belefoglalták a magyar állam címerét, három helyen jelenik meg rajta számokban a 10-es, és két kézírással kitöltött ablaka is van az alsó sorban (számokkal). Nekem azonban az oldalsó kazetták tartalma fontosabb a sorozatszámnál: azokban ugyanis négy másik nyelven írja, hogy ez a barnás papír: Zehn Gulden, Deszat forinti (baloldalt), illetve Deszat zlaty, Zece florini (jobboldalt). Ilyenkor örvendek, hogy tanultunk valamennyit oroszul is (mert 1989 előtt muszáj volt): enélkül nem tudnám megfejteni, hogy ez utóbbi, cirill betűs írás román felirat. Mert ebben az újlatin nyelvben csak 1862-től váltottak át a cirill betűkről latin írásmódra.

A pénz hátlapján már egymás alatt, egyazon betűméretben olvasható ugyanaz a figyelmeztetés: „Ezen jegyek hamisítói ‘s utánzói tizenöt évre terjedhető börtönöztetéssel büntettetnek.” Öt nemzethez szól: magyarul, németül, két nyugati szláv nyelven és románul. Ennek már csak az elejét és a végét tudom kiolvasni: „Falsificatorul (…) cu arest de cincisprezece ani se va pedepsi.”

Sokszor láttam már ezt a bankjegyet: márciusban mindig előveszem – jó helye van neki Egyed Ákos Háromszék 1848–1849 című könyvében –, és elnézegetem kissé, mielőtt ismét besimítom a Nemzeti dal első kiadásának hasonmás példánya mellé. Nem tudom, melyik nagyapámról maradt ránk, így hát mindkettőjükre emlékezem: kisgyermekek voltak az első világháborúban, harcoltak a másodikban, és a kommunizmusban sem volt jó dolguk, de derűs öregemberek lettek, akiknek a társaságában jó volt élni. Talán ezen örökség miatt – az ötnyelvű pénzt még három generációval korábban őrizte meg valószínűleg egyikük nagyapja – sem gyűlölték a más ajkú, más kultúrájú embereket, békében éltek önmagukkal és a világgal, amely errefelé akkor sem volt barátságos a magyarokkal.

Most pedig, amikor naponta, állami segédlettel üldözik a magyar feliratokat és jelképeket, és épp legnagyobb nemzeti ünnepünkre szerveznek hadgyakorlatot Székelyföldön, e 175 éves, szakadt papír azt a forradalmi üzenetet közvetíti, hogy az államnak minden nemzetiségű polgárát meg kell becsülnie. Köszönjük a jó példát a ’48-asoknak – hátha egyszer itt is követni fogják...