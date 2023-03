ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színházban ma 19 órától a Gliese 445 című előadás bemutatóját tartják. A produkció az Andrei Mureșanu Színház és a kolozsvári Reaktor Műhely együttműködésében készült. Rendező: Raul Coldea.

JEGYEK a Tamási Áron Színház előadásaira a központi jegyirodában, a biletmaster.ro oldalon, valamint előadás előtt a helyszínen kaphatók.

Kiállítás

EMŰK. A Kovászna Megyei Művelődési Központ valamint az Erdélyi Művészeti Központ közös szervezésében az EMŰK 3. emeleti kiállítóterében Gyulai Líviusz (1937-2021) grafikusművész és animációsfilm-rendező Utazás című kiállítása nyílik meg március 17-én, pénteken 18 órakor. A kiállítás megnyitóján házigazdaként dr. Bordás Beáta művészettörténész mond köszöntőt, majd a tárlatot Ferencz S. Apor, a 7. Székelyföldi Grafikai Biennálé kurátora, Képiró Ágnes művészettörténész és Szepessy Béla grafikusművész, a kiállítás kurátora nyitják meg. A tárlat a Kovászna Megyei Művelődési Központ és az Erdélyi Művészeti Központ közös szervezésében, a 7. Székelyföldi Grafikai Biennálé kiemelt kísérőrendezvényeként jött létre.

FESTÉSZETI ÉS GRAFIKAI TÁRLAT. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban március 17-én, pénteken 17.30-tól dr. Péter Sándor magyarnyelv és irodalom-tanár megnyitja Balog Klaudina és Zólya Katona József, a Gyárfás Jenő Amatőr Képzőművészek Szövetsége tagjainak festészeti és grafikai tárlatát Mulandó értékek címmel.

Bábszínház

A CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ e hétre tervezett Csillagpalota című babaszínházi előadásai betegség miatt elmaradnak. A foglalások újraütemezését illetően kérik keressék a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm

Esztert.

Hitvilág

KRÍZISKEZELÉS A MINDENNAPOKBAN. A sepsiszentgyörgyi Irgalmas Samaritánius Keresztyén Oktatási Központban (Dohány utca 5. szám) ma 18 órától Székely András, a Végeken Egészségügyi Alapítvány elnöke tart előadást Kríziskezelés a mindennapokban. Hogyan készüljünk fel nehéz helyzetekre, beszélgetésekre? címmel. A részvétel ingyenes.

SZENT JÓZSEF BÚCSÚ. A sepsiszentgyörgyi Szent József egyházközség templomának búcsújára készül, melyet a március 19-én 18 órától kezdődő szentmisével ünnepel. A búcsúra három napos triduummal készülnek, ma, 17 és 18-án, melyek elmélkedéssel összekötött szentmisék lesznek, gyónási lehetőséggel. A triduumon Csont Ede tusnádi plébános, teremtésvédelmi referens prédikál. A búcsús szentmise ünnepi szónoka Timár Sándor P. Asztrik OFM kegytemplom-igazgató lesz.

AZ ÉLET NAPJA KOVÁSZNÁN. Vasárnap a meg nem születettek Timár utca 39/C szám alatti emlékparkjában 29. alkalommal tartják meg az élet napját. A program 11 órától keresztúttal kezdődik, 12 órától szentmisével folytatódik majd ünnepi megemlékezést tart dr. Kovács Zita, a Pro Vita Hominis életvédő társaság vezetője.

ZENÉS ISTENTISZTELET KORÁLÉNEKLÉSSEL. A sepsiszentgyörgyi evangélikus templomban a Bach Mindenkinek Fesztivál részeként vasárnap 11 órától zenés istentisztelet lesz korálénekléssel. Fővédnök: dr. Hoppál Péter kormánybiztos. Védnök: Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész, karmester. Fesztiváligazgató: Kovács Zalán László tubaművész.

NŐSZÖVETSÉGI SZERETETVENDÉGSÉG lesz a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközségnél vasárnap 16 órától. Meghívott előadó: Buzogány Csoma Csilla lelkész, aki Laborfalvi Róza élete címmel tart előadást.

Ismeretterjesztő előadás

Mi fán terem a minőség? címmel tart ismeretterjesztő előadást dr. Fazakas József egyetemi tanár március 17-én, pénteken 17 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron termében, a Háromszéki TÉT-estek (Tudás – Élmény – Tapasztalat) című időszakos rendezvénysorozat részeként.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi MŰVÉSZ MOZI műsorán: ma 16.15-től Csizmás, a kandúr: Az utolsó kívánság (magyarul beszélő), 16.45-től Dumbó (románul beszélő), 18 órától Bolondok (román feliratos), 18.15-től A gép (magyarul beszélő), 20.15-től Asterix és Obelix: A Középső Birodalom (román feliratos), 20.30-tól A Whitney Houston-film (magyarul beszélő).

Megjent

Megjelent az Erdélyi Gyopár legfrissebb lapszáma. Milyen gazdag is a farsangi hagyománytárunk! – erre akkor döbbenünk rá, ha kézbe vesszük a lapot és rögtön az első oldalon elolvassuk a Farsangi körkép Erdélyben című írást. A természetjárás, honismeret, környezetvédelem hármasát szolgáló szervezet, az Erdélyi Kárpát-Egyesület kiadványa a friss lapszámban olyan olvasnivalót kínál, mint: Meghívó az EKE jubileumi, XXX. Vándortáborába, Kárpátok Bércein Vándorút: Godján–Szárkő, A Czárán Gyula Alapítvány – Bihari Turista Club kedvenc túrája a Tóbiás-kilátó, Újévi túrák a Meszestől Pádisig. Tirana – Sas a sasok földjén, Meseszép Föld – Az ördög otthonában... íme két olvasnivaló külföldi élménybeszámolókból, de aki itt is, ott is lenne, mint a mesében, annak íródott a Kolozsvártól Athénig biciklivel című cikk. Múltba vezet a magyarózdi Radák–Pekri-kastélyról szóló írás, kiderül, minek van helye a hagyományos faluképben, megelevenedik előttünk Ödi, aki Kőrösi Csoma nyomán jutott el Indiába, dr. Bányai János geológus mérnök, az utolsó székely polihisztor.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai 392-es Dona (telefon: 0372 494 392) gyógyszertár teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos.

Röviden

DIÁKAKADÉMIA. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma és pénteken 13 órától a Diákakadémia programsorozat részeként Kozma Orsolya dietetikus Divatdiéták és ezek hatásai a mindennapokra, sportteljesítményre. Makro- és mikrotápanyagok szerepe című előadásán vehetnek részt az érdeklődők. A belépés díjtalan.

HONISMERETI TÚRA. Az EKE háromszéki osztálya március 18-án, szombaton tartja honismereti túráját a Csiki-havasokban a Szetye-várához. Útvonal: Szetye pataka – Szetye vára – Nádas töve – Pap hegy (gerinc) 1165 m – és vissza. Távolság: 16 km. Megközelítése: személygépkocsikkal, majd gyalog. Talákozás: 8 órakor a Mol benzinkútnál. Extrém időjárás esetén – nagy esők, szél – a túra útvonala módosulhat. Iratkozni, érdeklődni Jártó Gábornál a 0721 599 292-es telefonon.