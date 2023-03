Olasz italkülönlegesség a hosszú szarvú hegyi kecske ihletésével /X/

Nem mindennap találkozhatunk a hosszú szarvú hegyi kecske és egy keserűlikőr párosával, pláne prémium italkülönlegesség formájában. Már csak emiatt is lehet külön pikantériája a bejegyzésnek. Vegyünk tehát irányt képzeletben az olasz Alpok felé, és járjunk a történet végére!

Mi köze a hosszú szarvú hegyi kecskének egy italkülönlegesség megalkotásához?

Ahogy az már az elnevezéséből is sejthető, a hosszú szarvú hegyi kecske a magasban, lokációt tekintve az olasz Alpokban érzi magát igazán remekül. Olyannyira, hogy a hegycsúcsokon még a jellegzetes kiáltása is gyakorta visszhangzik.

Nem is véletlen, hogy egy, az iDrinks likőr kínálatában fellelhető brand is róla kapta a nevét. Persze ehhez az is mindenképp kellett, hogy valaki 3841 méteres szédítő magasságban hozzon létre italkészítő üzemet.

Maga a koncepció első körben arra irányult, hogy az emésztést elősegítő italt sikerüljön létrehozni. Aztán később kiderült, hogy ízélményt tekintve sem utolsó a produktum. Maga az ital egyébként az amaro, a stambecco olasz kifejezés pedig a hosszú szarvú hegyi kecskére utal.

Nem akármilyen érdekességek a Stambecco Amaro kapcsán

A Stambecco Amaro egy 33%-os lélekmelegítőként is aposztrofálható. Legalábbis az olasz Alpokban síelők előszeretettel választják egy-egy fárasztó és hideg napot követően, mintegy megkoronázva a beszerzett élményeket.

Mindenképp egy keserédes likőrt kell tehát elképzelni, amelynek az alapját a gyógynövények, a fűszerek, a gyökerek, a virágos aromák és más botanikai komponensek együttesen alkotják és emelik igencsak magas polcra.

A végeredmény fenomenális. Már az első kortyot követően tapasztalható a lágy, kellemesen kavargó finomság, amelyet simogatóan gyümölcsös és lekerekített ízek tesznek még inkább ellenállhatatlanná. Így a keserédes Stambecco Amaro valójában arra mutat rá, hogy az a bizonyos pohár tulajdonképpen félig tele van.

Olaszországban egyébként is hagyománya van az amaro elkészítésének

Holott az alkotás folyamata messze nem a bárokban keresendő. Évszázadokkal ezelőtt az olasz kolostorok szerzetesei állították elő botanikai komponensekkel, és innentől jutottunk el addig a szintig, hogy mára a keserű likőrök Olaszország kultikus italaként vannak számon tartva.

Mint például a Stambecco Amaro, amely a rózsa és arany határmezsgyéjén játszó italként jellemezhető. Pikantériája, hogy cherry süteményt idéző ízzel ér fel minden kortya, emiatt sokan csettintenek a nyelvükkel az ízlelés hatására.

Az sem elhanyagolható, hogy milyen remek egyensúly tapasztalható benne az édes és a keserű íztartományokat illetően. Ha pedig ez nem volna elég, a gyengéd cherry árnyalatok még izgalmasabb összképet hoznak létre ebben a csodás likőrben. (X)