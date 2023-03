Író vagy? Legyen pénzt hozó hangoskönyved is! /X/

Az olvasás szerencsére sosem megy ki a divatból, a művelődés fontos eszközei a könyvek. De adódnak olyan élethelyzetek, amikor valaki nem tud kézbe venni egy regényt, pedig szívesen belemerülne a történetbe. Ilyenkor tesz jó szolgálatot egy hangoskönyv, amelyet íróként is megrendelhetsz.

Mit kell tudni a hangoskönyvekről?

Tévhit, hogy az olvasást ma már egyre kevesebben művelik! Szerencsére sokan vannak olyanok, akik szívesen művelődnek, képzik magukat, azonban az is tény, hogy a felhasználói szokások változnak.

Ezt ismerte fel három merész vállalkozó, akik 2018-ban indították útjára a VOIZ hangoskönyv-alkalmazást. Nem kisebb feladatra vállalkoztak, mint hogy igényes hanganyagokat készítsenek saját stúdiójukban a népszerű regényekből, gazdasági könyvekből, önfejlesztő írásokból.

Ma már Magyarország legnagyobb hangoskönyv kínálatát találjuk meg egy helyen: a voiz.hu-n. Az alkalmazás egyszerűen letölthető telefonra, tabletre, és onnantól kezdve az előfizetés függvényében hallgathatók a könyvek.

Jelenleg 1500-nál is több hangoskönyv érhető el az appon, köztük híres regények, önfejlesztő könyvek, mesék és ifjúsági irodalom is. Ha ez pedig nem lenne elég: meditációkat és előadásokat is hallgathatunk az alkalmazásban kedvünk szerint. A kínálat pedig napról napra bővül!

Íróként mit kell tenni?

A vállalkozók egyedülálló lehetőséget biztosítanak azoknak az íróknak, akik hangoskönyvként is szívesen viszontlátnák műveiket. Ha van olyan írásod, ami megjelent, és azt szeretnéd, hogy minél több emberhez jusson el, akkor érdemes hangoskönyvben is gondolkodnod.

A hangoskönyveket ugyanis akkor is élvezhetjük, amikor a hagyományos könyveket nem: főzés vagy vezetés közben, de akár a fürdőkádban ülve is meg lehet hallgatni egy-egy fejezetet egy izgalmas regényből.

Íróként most te magad is készíthetsz vagy készíttethetsz hangoskönyvet az alkalmazásba, hogy minél szélesebb körben megismerjék a művedet. Akár regényeket írsz, akár pszichológiai témájú könyveket vagy meséket, érdemes felvenned a kapcsolatot a VOIZ munkatársaival, akik tudnak neked segíteni a nagyobb siker elérésében.

Keresd őket e-mailben vagy telefonon, hogy a részletekről tájékoztatást kaphass. Az biztos, hogy ez a befektetés megéri neked, hiszen az alkalmazást nagyon sokan használják, és a visszajelzések mind pozitívak.

Hogyan kezdj neki?

Íróként háromféle lehetőség közül választhatsz, ha plusz bevételt szeretnél elérni a könyveddel:

- Ha már van hangoskönyved, akkor azt megjelentetheted a voiz.hu-n. Ebben az esetben magas jutalékot kaphatsz a letöltések függvényében.

- Te magad olvasod fel a könyved, és ezt a hanganyagot teszik elérhetővé az alkalmazásban.

- Átadod a felolvasást a cégnek, így lesz egy profi hangoskönyved, ami által népszerűbb lehetsz, de a jutalékod kevesebb lesz.

Vedd végig a lehetőségeket, azonban egy percig se gondolkodj azon, kell-e neked egyáltalán hangoskönyv! A válasz egyértelmű: igen! (X)