KAMARAZENE. A Román Kulturális Intézet, a Román Zeneszerzők és Muzikológusok Szövetsége, a Radio România Muzical és az Árkosi Kulturális Központ rendkívüli kamarazene-koncertet szervez MUSIC 4 ALL címmel, amelyen az egyik legismertebb és legtapasztaltabb román kamarazenekar, a Gaudeamus vonósnégyes lép fel ma 18 órakor Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központ koncerttermében (Zene Háza, Olt utca 6. szám). Egy jegy ára 20 lej.

ÜVEGHANG AKADÉMIA. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet zenei ismeretterjesztő sorozatának középpontjában március 21-én, kedd este a székely népzene áll. Az eseménynek az unitárius templom ad otthont 18 órától. Meghívott előadó a sepsiszentgyörgyi Heveder Banda. A zenekar a Kárpát-medencei fesztiváloknak, táncházaknak is rendszeres résztvevője. Az eseményre a belépő továbbra is 10 lej.

ÜVEGHANG AKADÉMIA BARÓTON. A baróti Üveghang Akadémia második alkalmára március 23-án 18 órakor kerül sor. Meghívott előadó a Kájoni Consort régizene-együttes. Ezúttal a közönség megismerheti a régizene sajátosságait.