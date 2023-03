A Magyarország 365 fotópályázat legjobb kétszáz alkotását mutatja be az a szabadtéri fotókiállítás, amely a március 15-i ünnepi programok részeként nyílt meg kedden Budapesten a Vigadó tér és a Március 15. tér közötti területen Magyarország képei címmel.

A tárlat a Magyarország 365 fotópályázat legjobb kétszáz alkotását mutatja be – hangsúlyozta Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, kiemelve, hogy a négy éve futó pályázatra eddig több mint 120 ezer alkotás érkezett profi és amatőr fotósoktól, a felvételek a mai Magyarországról adnak látleletet. Dömötör Csaba szerint a jelenlegi nehézségekkel terhelt időszakban különösen nagy szükség van arra, hogy legyenek olyan események, amelyek „megtartanak és felemelnek”, ennek a kiállításnak pedig ez az egyik kiemelt feladata.

Kaiser Ottó fotográfus, a fotópályázat zsűrijének elnöke, a kiállítás kurátora arról beszélt, hogy több mint 120 ezer képből, témák mentén csoportosítva válogatták ki a szabadtéri bemutató felvételeit. A Vigadó előtti park kör alakú kerítésén életképek, a sport világából származó, valamint színházi, táncos képek, portrék és társadalmi eseményeket bemutató felvételek láthatók. A Duna-partra és a szállodai sorra 70 dupla oldalas, átvilágítható installációt helyeztek ki, ezeken 130 kép, főként természet- és tájfotó látható. Kaiser Ottó szerint Magyarországon ez az egyetlen olyan szabadtéri kiállítás, amely villamosról is megtekinthető. A fotográfus egyedülállónak nevezte a Magyarország 365 fotópályázat gyűjteményét, melynek alkotói között megtalálhatók hazai és nemzetközi pályázatok többszörös díjnyertesei, de sokan vannak a pályázat felfedezettjei is, akiknek mostanra életformává vált a fotózás – hangsúlyozta Kaiser Ottó.